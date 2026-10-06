لجنة الانتخابات لوطن: نتابع تصريحات بشأن منع الاحتلال وصول طواقمنا إلى غزة

وطن للأنباء: قال الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، إن اللجنة تتابع ما أعلنه مصدر فلسطيني مسؤول بشأن رفض سلطات الاحتلال السماح لمسؤولي اللجنة بالوصول إلى قطاع غزة والقدس، لمتابعة التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأوضح طعم الله لوطن للأنباء، أن منع مسؤولي اللجنة من الوصول إلى قطاع غزة يُعد أمراً مؤسفاً، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة تواصل عملها في القطاع من خلال طواقمها الموجودة ميدانياً.

وبيّن أن لدى اللجنة عشرات الموظفين والطواقم في قطاع غزة، يواصلون عملهم من خلال ثلاثة مكاتب في دير البلح وخانيونس ومدينة غزة، تحت إشراف المقر العام للجنة في رام الله.

وأشار إلى أن هذه الطواقم خضعت للتدريب والتأهيل اللازمين للعمل وفق الإجراءات المعتمدة وأحكام قانون الانتخابات، بما يمكّنها من تنفيذ المهام المطلوبة خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وكان مصدر فلسطيني مسؤول قد صرّح في وقت سابق مساء اليوم بأن حكومة الاحتلال رفضت السماح بدخول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة والقدس، لمتابعة التحضيرات لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. للاطلاع على الخبر (اضغط هنا)

وتواصل لجنة الانتخابات تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق الجدول الزمني المعلن.