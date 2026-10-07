أصالة تعزز مهارات تربية النحل المستدامة ضمن مشروع PLANBEE

وطن للأنباء: نفذت الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة تدريبًا متقدمًا لمدة يومين حول تربية النحل المستدامة، بمشاركة 28 من النحالين والنحالات ذوي الخبرة، بهدف تعزيز إنتاجية مناحلهم وقدرتها على الصمود واستدامتها.

ونُفذ التدريب ضمن مشروع “تعزيز شبكات المناحل المحلية والتميز الريادي في قطاع النحل" - PLANBEE، بواقع 16 ساعة تدريبية جمعت بين المعرفة المتخصصة والتطبيقات العملية وتبادل الخبرات والنقاشات التي ركزت على التحديات الفعلية التي يواجهها النحالون والنحالات.

وتناول المشاركون والمشاركات عددًا من الجوانب الأساسية في تربية النحل الحديثة والمستدامة، بما في ذلك الإدارة المستدامة للمناحل، وصحة النحل، وإدارة الأمراض والآفات، وسلالات النحل المحلية والتنوع الجيني، إلى جانب التأثير المتزايد للتغير المناخي على قطاع تربية النحل. كما أولى التدريب اهتمامًا خاصًا بفرص تنويع الإنتاج وتطوير مصادر دخل إضافية من منتجات النحل إلى جانب العسل، بما في ذلك حبوب اللقاح وشمع النحل.

وساعد النهج العملي والتفاعلي للتدريب المشاركين والمشاركات على ربط المحتوى التدريبي بشكل مباشر بواقع مناحلهم، وتبادل الخبرات، وتحديد حلول يمكن أن تسهم في تطوير ممارساتهم، وحماية طوائف النحل، وبناء مشاريع أكثر قدرة على الصمود والاستدامة.

من جهتها أكدت فداء عبد الرزاق – إحدى المشاركات في التدريب-، أن التدريب قد أتاح منظورًا جديدًا حول الإمكانات الاقتصادية للمنحل، حيث أشارت إلى أن البرنامج ساعدها على التعرف إلى أساليب أفضل لإدارة منحلها، إلى جانب استكشاف فرص تنويع مصادر دخلها من خلال منتجات مثل حبوب اللقاح وشمع النحل، بما يتجاوز إنتاج العسل والنظر إلى المنحل باعتباره مشروعًا متكاملًا ومستدامًا.

ومن خلال أنشطة كهذا التدريب، يدعم مشروعPLANBEE النحالين والنحالات في تعزيز قدراتهم الفنية والريادية، إلى جانب تشجيع تبني ممارسات أكثر استدامة وابتكارًا في قطاع النحل بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ويأتي هذا التدريب ضمن الأنشطة التي تنفذها جمعية أصالة في فلسطين في إطار مشروع PLANBEE، الذي يدعم النحالين والنحالات المحليين في تطوير قدراتهم وتبني أساليب أكثر استدامة وريادية في تربية النحل، ويُموّل المشروع بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Interreg NEXT MED، بميزانية إجمالية تبلغ 2,807,656 يورو، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بمبلغ 2,498,813.84 يورو.