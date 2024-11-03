تأبين المناضل الراحل نعيم الأشهب في براغ

وطن: بحضور الأمين العام لحزب الشعب وسفير فلسطين وعائلة الفقيد وبعض كوادر الحزب وحشد من الجالية العربية والأصدقاء، جرت في العاصمة التشيكية براغ، مراسم تأبين رسمية للمناضل الراحل نعيم الأشهب (أبو بشار) لمناسبة مرور 40 يوماَ على وفاته.

وخلال مراسم التأبين، ألقى الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، بسام الصالحي، كلمة استعرض خلالها مناقب الرفيق الراحل نعيم الأشهب وأبرز المحطات الكفاحية في مسيرة نضاله الطويلة، وأهم سماته الشخصية كمناضل وقائد وطني تقدمي.

كما نقل الصالحي تعازي الرئيس محمود عباس، معلناَ منح الرئيس نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين للراحل الأشهب، تقديراَ لدوره وتضحياته ومكانته في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني.

كما ألقى نزار طرابلسي ممثل الحزب الشيوعي السوري الموحد، كلمة نيابة عن الأحزاب الشيوعية، فيما جرى نقل تعازي الحزب الشيوعي التشيكي بالفقيد.

وفي كلمة قصيرة باسم عائلة الفقيد، عبر ابنه بشار عن شكر العائلة للمشاركين في تشييع وتأبين والده، وعن تقدير العائلة لهذه المشاركة وسيل التعازي ومراسم الوداع الحزبي والوطني التي جرت للمناضل نعيم الأشهب.

وعقب اختتام مراسم التأبين، جرت زيارة جماعية لقبر الرفيق الراحل (أبو بشار) من قبل الأمين العام والوفود المشاركة.