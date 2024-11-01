مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل

وطن: هاجم مستوطنون مسلحون، اليوم الجمعة، عددا من منازل المواطنين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وذكر مصدر محلي، أن عشرات المستوطنين المسلحين من مستوطنة " بيت عاين" المقامة على أراضي البلدة، هاجموا بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المواطنين في منطقة "دير النيل"، وأطلقوا الرصاص الحي صوبها.

وأضاف أن المستوطنين كسروا بالحجارة نوافذ وزجاج ثلاثة منازل لعائلة غنيمات، كما أشعلوا النار في محيطها، ولولا يقظة المواطنين لكانت النيران أتت على تلك المنازل.

يذكر أن المواطنين في تلك المنطقة يتعرضون وبشكل مستمر لاعتداءات من قبل المستوطنين، بهدف تهجيرهم قسرا عن أراضيهم والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني.