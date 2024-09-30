السعودية تتعهد بإرسال التمويل للسلطة الفلسطينية

إن ضخ الأموال المتوقع للسلطة الفلسطينية من شأنه أن يشير إلى تجدد الدعم السعودي للدولة الفلسطينية ويساعد في إصلاح العلاقات بين الرياض والجسم الذي يدير الضفة الغربية.

أشخاص يصطفون على الرصيف بجوار ماكينة صرف آلي في منطقة مزدحمة بالمدينة. وفي المقدمة يقف رجل يحمل إبريقًا نحاسيًا كبيرًا وأكوامًا من الأكواب البلاستيكية.

كتب: آدم راسغون وآرون بوكسرمان



تعهدت المملكة العربية السعودية بإرسال مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية المتعثرة، في تراجع عن قرار اتخذ أثناء إدارة ترامب بخفض التمويل للسلطة الفلسطينية الحاكمة التي تدير بعض المناطق في الضفة الغربية التي تحتلها "إسرائيل."

لن يحل الوعد بضخ الأموال النقدية المشاكل المالية التي تواجهها السلطة، لكنه يعكس العلاقة المحسنة بين المملكة العربية السعودية والقادة الفلسطينيين، والتي تدهورت خلال عهد ترامب. كما أنها علامة على أن المملكة تعزز دعمها لإقامة دولة فلسطينية في وقت يبدو فيه أن السعوديين غيروا نبرتهم بشأن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

منذ أشهر، حذرت إدارة بايدن وحلفاؤها من أن الضائقة المالية المروعة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية قد تنذر بتصعيد آخر في الضفة الغربية. وكثفت "القوات الإسرائيلية" من الغارات التي تستهدف "المسلحين"، حيث مزقت الطرق ودمرت المتاجر والمنازل في بعض مناطق الضفة.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء الأحد أنها سترسل حزمة مساعدات شهرية إلى "الإخوة في فلسطين" لتخفيف "الوضع الإنساني في قطاع غزة والمناطق المحيطة به"، دون تحديد المبلغ أو المستفيدين المقصودين. وقد تم الالتزام خلال زيارة قام بها مؤخرًا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا لأحد مساعديه.

قال محمود الهباش، المستشار الكبير للرئيس عباس، إن الأمير محمد أكد للرئيس أبو مازن دعم المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني سياسيا ومادياً. وكان الهباش يشير إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسيد عباس، مستخدماً لقبه.

وافقت المملكة العربية السعودية على تسليم 60 مليون دولار للسلطة الفلسطينية على ستة أقساط، ومن المتوقع أن يتم الدفع الأول في الأيام المقبلة، وفقًا لمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية.

وقال المسؤول الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات حساسة، إن الأموال ستدعم ميزانية السلطة بشكل مباشر.

وأكد أربعة مسؤولين فلسطينيين آخرين وأربعة دبلوماسيين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتواصل مع وسائل الإعلام، أن المملكة العربية السعودية تعهدت بإرسال عشرات الملايين من الدولارات إلى السلطة.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تجتاح الضفة الغربية منذ "الهجمات" التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تكافح السلطة الفلسطينية لجمع الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفيها المدنيين وقوات الأمن، الذين يشكلون أغلب القوة العاملة في المنطقة.

رفضت "إسرائيل" مرارا وتكرارا تحويل عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية. كما تضاءلت المساعدات الدولية للسلطة، التي ينظر إليها حلفاؤها وكثير من الجمهور الفلسطيني على أنها فاسدة وغير فعالة.

وقد تفاقمت الصعوبات الاقتصادية بسبب منع "السلطات الإسرائيلية" لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين من دخول أراضيها منذ السابع من أكتوبر. وكان هؤلاء العمال يجلبون مليارات الدولارات سنويا إلى اقتصاد الضفة الغربية.

وقال خبراء في الخليج إن الدعم المالي المتجدد من المملكة العربية السعودية للسلطة كان محاولة لمنع انهيارها، وليس تأييدا لقيادتها. وقد سبقت المداولات بشأن إرسال المساعدات التصعيد الأخير بين "إسرائيل" وحزب الله بعدة أسابيع على الأقل.

وقال حسين إبيش، وهو باحث مقيم كبير في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن حل الدولتين ضروري". "إنهم لا يقولون إن السلطة الفلسطينية مؤسسة عظيمة، لكنهم يقولون إنها يجب ألا تنهار من أجل الحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية".

في اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية يوم الخميس، أعلن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، عن إنشاء تحالف دولي للدفع نحو حل الدولتين.

وقال الأمير فيصل: "إن تنفيذ حل الدولتين هو الحل الأفضل لحل دائرة الصراع والمعاناة وفرض واقع جديد تتمتع فيه المنطقة بأكملها، بما في ذلك إسرائيل، بالأمن والتعايش".

هذا الشهر، قال الأمير محمد إن المملكة العربية السعودية لن تقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" قبل إقامة دولة فلسطينية، وهو تصلب واضح في موقفه بشأن قضية يمكن أن تعيد تشكيل الخريطة الدبلوماسية للشرق الأوسط.

لعقود من الزمن، رفض زعماء المملكة العربية السعودية، مثل قادة معظم الدول العربية الأخرى، الاعتراف بـ"إسرائيل" دون إنشاء دولة للفلسطينيين. ولكن بعد عام 2020، عندما أقامت أربع دول عربية علاقات رسمية مع "إسرائيل" في اتفاقيات توسط فيها الرئيس السابق دونالد ترامب، أصبح الأمير محمد بن سلمان أول زعيم سعودي يتحدث علنًا عن إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بنفس الشيء.

عملت إدارة بايدن على التوسط في الاتفاق كجزء من صفقة كبرى بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" والمملكة العربية السعودية. ولكن بعد 7 أكتوبر، توقفت هذه المحادثات ببطء، حيث استمرت الحرب بين "إسرائيل" وحماس في غزة دون نهاية في الأفق.

The New York Times