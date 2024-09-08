4 شهداء من عائلة "مرسي" جراء قصف الاحتلال لمخيم جباليا

وطن: استشهد 4 مواطنين، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد العقيد محمد مرسي نائب مدير الدفاع المدني في شمال غزة وأفراد من أسرته؛ إثر قصف الاحتلال لمنزلهم في منطقة العلمي بمخيم جباليا، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها اتجاه المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,939 مواطن، وإصابة 94,616 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.