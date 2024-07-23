وطن تنشر نص "إعلان بكين" .. الفصائل تتفق في الصين على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية موقتة"

وطن: وقعت الفصائل صباح اليوم الثلاثاء في الصين على اتفاق يقضي بتشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة" لإدارة غزة بعد الحرب، وذلك عقب محادثات أجريت في الصين منذ الأحد.

وأكد وزير الخارجية الصيني توقيع "إعلان بكين" من جانب الفصائل.

وجرى التوقيع في الحفل الختامي لحوار المصالحة بين الفصائل الذي استضافته بكين منذ الأحد وحتى اليوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة التلفزيون الصيني العالمية (سي.جي.تي.إن) في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن 14 فصيلا فلسطينيا في المجمل بينهم قادة حركتي فتح وحماس التقوا أيضا بممثلين لوسائل الإعلام بحضور وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

وكان ممثلون لفتح وحماس التقوا في بكين في أبريل/نيسان لبحث جهود المصالحة لإنهاء نحو 17 عاما من الخلافات.

وأعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن الحركة وقعت مع فتح وفصائل فلسطينية أخرى، اتفاقية "للوحدة الوطنية" خلال اجتماع في الصين. وقال أبو مرزوق "اليوم نوقع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول إن الطريق من أجل استكمال هذا المشوار هو الوحدة الوطنية. نحن نتمسك بالوحدة الوطنية وندعو لها".

وقال القيادي في حركة حماس حسام بدران ان إعلان بكين خطوة إيجابية إضافية على طريق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.



وقال بدران انه تم التوافق على المطالب الفلسطينية المتعلقة بإنهاء الحرب والعدوان الهمجي، وهي: وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإغاثة، والإعمار.



ولفت ان أهم نقاط الاتفاق كانت على تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف للانتخابات، وهذا كان موقف حماس الذي دعت إليه وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة



واضاف ان"هذا الحل من وجهة نظرنا يمثل الحل الوطني الأمثل والأنسب للوضع الفلسطيني بعد الحرب، وهذا يضع سداً منيعاً أمام كل التدخلات الإقليمية والدولية التي تسعى لفرض وقائع ضد مصالح شعبنا في إدارة الشأن الفلسطيني بعد الحرب."