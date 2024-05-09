شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق في قطاع غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون، اليوم الخميس، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين ومنازلهم في عدة مناطق بقطاع غزة، تركز في مدينة رفح، جنوب القطاع.

واستهدف جيش الاحتلال دراجة نارية على شارع صلاح الدين شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين.

كما استشهد المواطن نعيم الغول، أحد أفراد الدفاع المدني، جراء قصف نفذته مُسيرة إسرائيلية قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني أشلاء شهداء، إثر قصف الاحتلال منزل عائلة لافي في شارع عوني ضهير بخربة العدس وسط رفح.

وفي السياق ذاته، قصفت قوات الاحتلال بالمدفعية محيط شركة الكهرباء وسط القطاع، ونسفت عدة مواقع ومنازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وقصفت منزلا في المغراقة شمال المحافظة الوسطى.