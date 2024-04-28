بعد 10 أيام من اعتقاله.. استشهاد الأسير كريم أبو صالح في سجون الاحتلال

وطن: استشهد الأسير الفلسطيني كريم أبو صالح، مساء أمس السبت، وذلك خلال اعتقاله في سجون الاحتلال.

وذكرت مصادر صحفية أنّ الأسير أبو صالح من مدينة سخنين بالداخل الفلسطيني المحتل عام 48، استشهد من جراء تصاعد انتهاكات قوات الاحتلال بحق الأسرى في السجون.



وكان الأسير أبو صالح قد رُزق بمولوده البكر قبل يومين من ارتقائه داخل زنزانته في سجون الاحتلال.

وأمضى الأسير الشهيد كريم أبو صالح 6 سنوات سابقة في المعتقلات، قبل أن يُعيد الاحتلال اعتقاله قبل عشرة أيام.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الأسرى داخل سجون الاحتلال إلى 17 شهيداً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم ثلاثة عمال فلسطينيين.

ويتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9 آلاف و400 أسير، بينهم 80 أسيرة وأكثر من 200 طفل وما يزيد عن 3 آلاف و660 معتقلا إداريا (بلا تهمة أو محاكمة).

وهذه المعطيات لا تشمل معتقلي غزة الذين ترتكب قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر جريمة الإخفاء القسري بحقهم، وترفض الإفصاح عن هويتهم وأماكن احتجازهم.