سامر عنبتاوي يكتب.. بدنا نعيش

حوار بين داعم للمقاوومة وسأسميه هنا مقاووم، وبين داعم للسلام وسأسميه هنا مسالم،،،

المسالم: أيعجبك هذا الحال؟! صدعتم رؤوسنا بالمقاوومة، يا أخي الموت في أزقة غزة في حواريها في شواطئها، لمن ستحرروا الأرض؟؟!!

المقاووم: أنا من لا يعجبه هذا الحال، فأنا لست عدميا ونحن لا نعشق الموت ولا الدمار ، بل نعشق الحياة، ولكن أي حياة؟ أحياة الذل والخنوع التي تريدها؟ لقد أمضيتم في مشروع السلام ٣٠ عاما بربك هل تستطيع إحصاء عدد الشهدااااء والمنازل المهدمة والسجناء والحواجز منذ سلامكم حتى الآن؟! قناعتي أن هذا العدو لا يريدنا ونحن نريد العيش والبقاء على أرضنا، لذلك نحن نقاوم.

المسالم:يا أخي، وهل ممكن لنا العيش بدونهم، من أين كهرباء بيتك؟ ومن أين وقود سيارتك؟ ومن أين ومن أين؟ ألم نكن نعيش في رخاء قبل ما تسمونها إنتفاضااات؟ نتجول في كل فلسطيين بلا حواجز وبلا ملاحقات تذكر إلا من القلائل مثلك الذين كانوا يحاولون تنغيص حياتنا بمقاومتكم؟ أنظر لحياتنا اليوم وماذا خسرنا،،،

المقاووم: أتسمي تلك فلسطين؟! تلك تيمى(إسرائيل) التي كنت تتجول فيها، كنت تتحدث بالعبرية فيها،أسماء الشوارع والمدن حتى مقتنياتك كانت تسمى بالعبرية، ثم أنت قلتها : وقودنا وكهربائنا وبضائعنا منهم، يعني نحن تحت رحمتهم، إذا كنا على رأيهم مشاكسين سيلغى كل ذلك وتعيش حياة العصور الوسطى، ألم يكونوا يستولوا على الأراضي ويصادروها؟ ألم يزرعوا بين بيتك وبيت أخيك مستوووطنة؟ ثم قول لي بربك، عندما كنت تسعد بتلك الحياة حياة الخنووع، كنت مواطنا من أي درجة؟! الرابعة أم الخامسة، ولعلمك أنت لم تكن مواطنا، بل ساكنا على أرض (إسرائيل) يستطيعون طردك منها وقت يشاؤون،،،

المسالم: يا أخي الإنسان يعيش مرة واحدة، بدك ايانا نعيش حياة الحروب والملاحقااات، الخوف والدمار؟ يا أخي بدنااا نعيييش ويعيشوا أولادنا بسلام ورغد العيش،،،

المقاووم: آها، هنا مربط الفرس، مقولة(بدنا نعيش) اللي أفقدت شعوبا في العالم هويتها وأرضها وكرامتها، بل عرضها وشرفها، ثم يا أخي ومين قال لك إحنا ما بدنا نعيش؟! ولكن أي عيشة؟ أنت يا عزيزي تمتلك فيللا جميلة مع حديقة، ما رأيك لو أنا أستولي على فيلتك واتركك تعيش في كوخ قربها ثم تعمل أخيرا عندي في حديقتها وأنا أتحكم في عيشك وحياتك؟ هاي هي الحياة اللي بدك تعيشها؟ أين كرامتك ؟ وما هي صورتك أمام أولادك ثم أحفادك؟؟!!

المسالم: يا أخي دعنا من هذه الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، هذا هو وضعكم، مزاودات، شعارات، والنتيجة أن نعيش حياتنا تحت الرعب والألم،،،

المقاوووم: هل الشعب الفلسطيني مختلف عن شعوب العالم؟! أعطني شعبا قبل باستمرار الإحتلال على أرضه وبقي ظاهرا وموجودا ولم يتلاشى، أنت تعلم أننا تحت إحتلال إستيطاني إحلالي، إقرأ مشاريعهم هم يريدون القضاء على وجودك، وإحلال المستوطنين في بيتك ومكان ويرحلوك من هذه الأرض وقادتهم يقولون عذا بالعلن، هم يتعاملون معك كالخاروف الذي تقتنيه، تطعمه وتسكنه، وتجهزه للذبح في النهاية، وحضرتك تريدنا خرفانا بدها تعيش وتنتظر ذبحها، أهذا ما تريده لشعبك؟ يا أخي شعبنا منذ أكثر من مئة عام صامد مرابط على أرضه وأعطى نماذج الصلابة والبأس لكل العالم أتريده أن يستسلم؟ثم خبرني عن إحتلال أو إمبراطورية في العالم دامت للأبد!!

المساوم: لقد عملنا إتفاقات و كانت ستصل بنا للإستقلال وبناء الدولة، وإنتوا خربتوا علينا بتهوركم واندفاعكم،،،

المقاووم: والله رغم كل ما نمر به من ألم لقد أضحكتني، إستقلال وبناء دولة مرة واحدة؟؟!! يا رجل بالرغم أنها كانت إتفاقات هزيلة ومجحفة بحقنا كفلسطينيين. لكنها كانت تنقض من البداية ويتراجع الإحتلال عن بنودها ويأخذ ما لصالحه منها ويرمي ما تبقى، إتفاقات بناء الدولة مع إستمرار الإستيطان؟ !بربك فسر لي هذه المعادلة، ثم أن جميع القضايا التي تم تأجيلها لنهاية المفاوضات كانت هي جوهر القضية، من القدس إلى اللاجئين إلى الحدود والإستيطان والمياه وغيره، إذا قللي بربك على ماذا اتفقتم؟؟!!

المساوم :لقد صدعت رأسي بكلامك، وأريد أن ننهي ولكن دعنا نعود لفاجعة الحاضر، غزة تحترق، أهلها مشردين، مبانيها مهدمة، هي أصبحت أرض لا تصلح للحياة وهذا كله سببه ما تدعون من مقاووومة،،،

المقاوووم: وحضرتك ما كنت تعرف إنه غزة محاصرة منذ أكثر من ١٧ عام، أما كنت تعلم أن مرضاها يموتون لنقص العلاج ونقص التحويلات؟ أما كنت تعلم أنها كانت تستهدف بالإغتيالات والتدمير والحروب طيلة تلك الفترة؟ أما كنت تعلم أن أهلها لا يستطيعون السفر إلا بمجهود عظيم؟ أما كنت تعلم أن صياديها ملاحقين وممنوع بحرهم عنهم بل أنهم يستشهدون في طلب لقمة العيش؟ وغير ذلك الكثير، ألم تعلم أن غزة كانت تفصل عن باقي شعبها في كانتون كبير؟ ولعلمك أيضا غزة ثارت ليس لأجلها فقط، ولكنها ثارت لأن الإحتلال يريد السيطرة على المقدسات وبيت المقدس وخاصة المسجد الأقصى، ولأن الحكومة المتطرفة تريد توسيع المستوطنات في الضفة تمهيدا للضم، ولأن أبناء شعبنا بالآلاف يزجون في السجون طيلة حياتهم، ولأن المستوطنين يهاجمون البشر والشجر والحجر بالقتل والحرق والتدمير، ولأن المخيمات مستهدفة كونها الشاهد الحاضر على حق العودة، ولأن الشهداااء يتساقطون في الضفة وعلى الحواجز وتنتهك الكرامات والشرف فاهم شو يعني شرفنا ينتهك؟؟ ولأن أبناء غزة أبناء وطن صلبين مناضلين يرفضون الضيم وعيشة الذل وبعون الحقيقة كاملة وينتمون لشعبهم الأصيل، وسؤال على الهامش:هل سلمت الضفة من الويلات في عهد (السلام) أم إستمر القتل والسجون ومصادرة الأراضي والإجتياحات والتخريب وتوسيع المستوطنات، وسرقة أموالنا المحتجزة، والتضييق على التنقل وعزلها في كانتونات؟؟!!

المساوم: يا أخي بدي أفترض أن كل ما قلته صحيح وهو كذلك، لكن في النهاية "بدنا نعيييييش"

المقاووم: وإحنا كمان بالتأكيد بدنا نعيش لكن أيضا أكيد ليس عيشة كعيشتك!!!

وما العيش لا عشت إن لم أكن مهيب الجناب مصان الحمى