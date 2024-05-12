المقاومة تخوض معارك ضارية مع الاحتلال شرق مخيم جباليا

وطن: خاضت كتائب القسام، معارك ضارية مع قوات الاحتلال، في محور التقدم شرق مخيم جباليا، شمال قطاع غزة وحي الزيتون جنوب المدينة.

وأعلنت "القسام"، عن سلسلة من الهجمات ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة، مستهدفة الحشود والدبابات المتقدمة، شرق المخيم، مؤكدة إيقاع خسائر في صفوفها.

وقالت الكتائب في سلسلة بلاغات عسكرية، عبر حسابها على موقع تليغرام، إن مقاتليها، استهدفوا تجمعات للاحتلال، في شارع 8 جنوب حي الزيتون.

وقصفت بالتعاون مع سرايا القدس، تجمعات الاحتلال، في شارع 10 جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت "القسام"، عن قصفها مدينة عسقلان، برشقة صاروخية، انطلاقا من منطقة توغل قوات الاحتلال شرق جباليا، ردا على المجازر بحق الفلسطينيين.

وتمكن مقاتلو "القسام"، من إسقاط قذيفة مضادة للدروع، بواسطة طائرة مسيرة، على دبابة من طراز ميركافاه، شرق مخيم جباليا.

وأكد مجاهدو "القسام" استهدافهم دبابة أخرى، شرق المخيم، بقذيفة الياسين 105، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

واستهدفوا حشود الاحتلال، شرق المخيم، بدفعات من قذائف الهاون، كما أنهم استهدفوا القوات المتوغلة قرب موقع المبحوح شرق المخيم بدفعة أخرى من قذائف الهاون.

واستهدفت الكتائب دبابتين للاحتلال، بقذفتي الياسين 105، خلف مسجد رياض الصالحين شرق المخيم، إضافة إلى ضرب دبابة أخرى بقذيفة الياسين 105، قرب موقع المبحوح، مؤكدة اشتعال النيران فيها.