حزب الله يقصف خيم ومنامات جنود الاحتلال شمال فلسطين بسرب طائرات مسيرة انتحارية

وطن: تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله، حيث شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدات في الجنوب اللبناني.

وانفجرت مسيرتان مففختان تسللتا من لبنان قرب "بيت هيلل" في الجليل الأعلى من دون إطلاق صافرات الإنذار، كما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من المستوطنات الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

وقال جيش الاحتلال ان مسيرتين انفجرتا قرب "بيت هيلل" ما أدى إلى اندلاع حريق.

وفادت مصادر عبري بإصابة خيمة جنود في "بيت هيلل" بالجليل بعد استهدافها بطائرتين مسيرتين دون تفعيل صافرات الإنذار.

بينما اعلن حزب الله شنه هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيرات الانقضاضية على خيم إستقرار ومنامة ضباط وجنود العدو في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403 التابعة للفرقة 91 جنوب بيت هلل وأصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح.‏