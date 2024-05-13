مستوطنون يمنعون مرور شاحنات مساعدات من الضفة إلى غزة

وطن: هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، شاحنات مساعدات إنسانية، بالقرب من حاجز ترقوميا غرب الخليل، ومنعوا مرورها من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة، وألقوا محتويات إحداها على الأرض.

ومنذ أسبوع، تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أمام عبور المساعدات، ما زاد كارثية الأوضاع في غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون مواطن فلسطيني.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، مجموعة من المستوطنين وهم يمنعون الشاحنات من التقدم بالقرب من حاجز ترقوميا.

كما أظهرت المقاطع مسوطنين وهم يلقون حمولة إحدى الشاحنات على الأرض، لمنع دخولها إلى قطاع غزة، الذي تحاصره للعام الـ18.

وتحدثت مصادر عبرية عن أن ما تسمى "عناصر (الأمر 9) ومتظاهرون آخرون منعوا شاحنات المساعدات التي غادرت الخليل من شق طريقها إلى غزة عند حاجز ترقوميا".

و"الأمر 9" هي مجموعة مستوطنين يمينية تقود الاحتجاجات لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي تتعرض لعدوان الاحتلال المدمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي وقت سابق الاثنين، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر منصة "إكس"، من أن منع إسرائيل وصول المساعدات إلى غزة "مسألة حياة أو موت" لأهالي القطاع.

ويعاني سكان قطاع غزة، ولا سيما نحو مليوني نازح، نقصا حادا في المواد الغذائية والخضراوات، جراء استمرار إغلاق قوات الاحتلال معبري رفح وكرم أبو سالم، ما يدفع القطاع إلى براثن مجاعة.



