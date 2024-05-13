منتدى مغرب مشرق في تونس يعتمد 15 أيار (يوم النكبة) يوما للتضامن مع فلسطين

وطن: دعا مشاركون في مؤتمر مغرب الدول العربية للإنضمام إلى الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وتوسيع حملات المقاطعة وملاحقة الشركات والكيانات التي تدعم النظام الإستعماري في فلسطين

وخلص المنتدى الذي عقد في العاصمة تونس يومي ١١ و ١٢ ايار إلى التأكيد على أن يكون يوم الخامس عشر من أيار هو مناسبة لتفعيل التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني، و على ضرورة قيام الدول المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية بالضغط على المدعي العام للمحكمة للتحرك الفوري والعاجل بإصدار أوامر الإحضار لمجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأكد المشاركون على ضرورة تعزيز المقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية لدولة الاحتلال في مختلف دول العالم، لعزل هذا "الكيان" المطلخة يداه بدماء أكثر من 15 ألف طفل وأكثر من 10 آلاف إمرأة، فيما بلغ مجموع ضحايا عمليات الإبادة أكثر من 35 ألف فلسطيني/ة خلال السبع شهور الماضية، فيما يواجه الناجون من الإبادة حملة تجويع ممنهجة منذ اليوم الأول للحرب.

وكان المؤتمر قد ناقش بمشاركة 200 ناشط/ة محلية ودولية الأوضاع في فلسطين المحتلة وحركة التضامن الدولية والإشادة بدور الحركات الطلابية في الكثير من الجامعات في العالم تضامناً مع فلسطين ورفضًا للإبادة الجماعية في غزة، وانتقد العديد من المتحدثين مواقف الكثير من الدول الأوروبية متهمين إياها بالتواطئ في كل ما يجري في قطاع غزة وأنها مسؤولة قانونياً وأخلاقيًا عن هذه الجرائم.

فيما يلي البيان الختامي للمنتدى:

المنتدى الاجتماعي مشرق –مغرب

• الدعوة ليوم 15 ايار يوما للتضامن مع فلسطين

• الدعوة لللتضامن العالمي مع فلسطين وكفاحها من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية لشعوب منطقتنا

اختتمت أعمال المنتدى الاجتماعي مغرب - مشرق الدورة الاستثنائية تحت عنوان فلسطين مستقبلنا الذي عقد في تونس يومي 11-12 أيار بمشاركة 200 ناشط/ة في جمعيات محلية ودولية ونشطاء من الحركات الاجتماعية إضافة الى ناشطات وناشطين قانونيين في ملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحاكم الدولية .وملاحقة داعمي وممولي هذه الابادة .مشيدين بدور جنوب أفريقيا ونيكارغوا والدول التي انضمت إليهم مؤخرا في ملاحقة جرائم النظام الاستعماري في فلسطين .

على مدار اليومين ناقش المؤتمر بشكل خاص الأوضاع في فلسطين المحتلة وحركة التضامن الدولية والاشادة بدور الحركات الطلابية في الكثير من الجامعات في العالم تضامنا مع فلسطين ورفضا للإبادة الجماعية في غزة . وانتقد العديد من المتحدثين مواقف الكثير من الدول الاوروبية متهمين إياها بالتواطئ في كل ما يجري في قطاع غزة وأنها مسؤولة قانونيا وأخلاقيا عن هذه الجرائم .

وفي الاطار القانوني أشار العديد من المتحدثين /ات أن التواطئ والمشاركة في جريمة الابادة الدولية من قبل العديد من الدول الغربية وضع القانون الدولي على المحك وان المبادرات الاقليمية والدولية في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة تضع تلك المنظومة امام اختبار حقيقي وان التباطؤ في اتخاذ اجراءات عاجلة تحديدا في الجنائية الدولية يسهم في استمرار اعمال الابادة في غزة .

وعلى المستوى الثاني دعى المشاركين الى تعزيز المقاطعة الاقتصادية والسياسية والثقافية لدولة الاحتلال في مختلف دول العالم لعزل هذا الكيان المطلخة يداه بدماء اكثر من 15 الف طفل واكثر من 10 الاف امرأة فيما بلغ مجموع ضحايا عمليات الابادة اكثر من 35 الف فلسطيني /ة خلال السبع شهور الماضية . فيما يواجه الناجون من الابادة حملة تجويع ممنهجة منذ اليوم الاول للحرب. ورحب المتحدثون بالمؤسسات والشركات التي سحبت استثماراتها من دولة الاحتلال واكدوا على ضرورة استمرار حملات المقاطعة للشركات التي ما زالت تمول وتدعم نظام الابرتاهيد في فلسطين .

ودعا المشاركين /ات في المؤتمر ان يكون 15 ايار القادم وهو التاريخ الذي اعلن فيه عن بداية المشروع الاستعماري في فلسطين المحتلة قبل 75 عاما أن يكون يوم للتضامن الفاعل مع قضية فلسطين وشعبها التي باتت اليوم تشكل اختبارا حقيقيا لكل القيم الانسانية .

واكد المشاركون على دعوة الجماهير العربية للمشاركة الفاعلة في تظاهرات 15 ايار مطالبين الحكومات والانظمة العربية بإطلاق الحريات العامة فامتنا وشعوبنا تستحق العدالة الاجتماعية بعد عقود من الاستبداد والافقار .

وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات أهمها:

اولا: دعوة الدول العربية للانضمام الى الدعوة التي رفعتها جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية

ثانيا: توسيع حملات المقاطعة وملاحقة الشركات والكيانات التي تدعم النظام الاستعماري في فلسطين

ثالثا: 15 ايار هو مناسبة لتفعيل التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني

رابعا: قيام الدول المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية بالضغط على المدعي العام للمحكمة للتحرك الفوري والعاجل بإصدار أوامر الاحضار لمجرمي الحرب الاسرائيليين.

الحرية لفلسطين

فلسطين مستقبلنا