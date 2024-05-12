طوفان الأقصى" في اليوم الـ220.. الاحتلال يعترف بإصابات كبيرة بين جنوده خلال المعارك المستمرة مع المقاومة في غزة

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 220 على التوالي.

واعترف جيش الاحتلال بإصابة 50 جنديا إسرائيليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

وكشف مصدر قيادي في كتائب القسام، تفاصيل الكمائن التي نفذتها الكتائب، الجمعة الماضي، واستهدفت قوات الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في صفوف ضباط وجنود الاحتلال.

وبين المصدر "أن مقاتلي القسام فجروا عبوة رعدية، واشتبكوا مع قوة للاحتلال في حي الزيتون، فيما أكدوا بعد التواصل معهم مقتل وإصابة جنود، وقد اعترف الاحتلال بأربعة قتلى وإصابة 2 آخرين.

وقد ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة، إلى 35 ألفا و34 شهيدا، و78 ألفا و755 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ220: