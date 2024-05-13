«الديمقراطية» تودع شهيدها طلال أبو ظريفة القائد الوطني وعضو مكتبها السياسي في قطاع غزة

وطن: أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين استشهاد الرفيق طلال أبو ظريفة، عضو مكتبها السياسي، والقائد الوطني الكبير، العضو في الهيئة الوطنية لفصائل المقاومة في قطاع غزة.

استهدفته طائرات العدو في عملية اغتيال جبانة، وهو يقوم بمهامه النضالية، مرابطاً في مدينة غزة، على رأس منظمات الجبهة الديمقراطية وجناحها العسكري "قوات الشهيد عمر القاسم".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي قد أعلنت من تل أبيب في خبر لها، أن قوات الاحتلال اعترفت بمسؤوليتها عن جريمة اغتيال القائد طلال أبو ظريفة، ووصفته بأنه أحد المنظمين لمسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

انتمى إلى الجبهة الديمقراطية منذ أن كان طالباً، وتولى مهامه القيادية في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) في قطاع غزة، وفي كلية العلوم في الجزائر، حيث واصل تعليمه.

عاد إلى غزة، واحتل دوره القيادي في منظمات الجبهة الديمقراطية، وتولى العديد من المسؤوليات النضالية.

انتخب لعدة دورات عضواً في المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، آخرها في المؤتمر الوطني العام الثامن، الذي أنهى أعماله في نيسان (إبريل) الماضي.

اغتاله العدو الإسرائيلي في غارة جبانة، استهدفت مقره في حي الصبرة جنوب غزة، فجر يوم الإثنين في 13/5/2024، فاستشهد على الفور، واستشهد إلى جانبه الرفيق محمود حمامي، أحد قادة «قوات الشهيد عمر القاسم» (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين).

ولد الشهيد في مدينة عبسان الكبيرة في قطاع غزة عام 1960، رابط في مدينة غزة منذ اللحظة الأولى لحرب «طوفان الأقصى» على رأس منظمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ■