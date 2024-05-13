شهداء ومصابون في غارات للاحتلال على بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة

وطن: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال المتواصل على بيت لاهيا وجباليا شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن عددا من الشهداء والإصابات وصلوا إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال على الشارع العام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأضافت المصادر، أن عددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا جراء الغارات والقصف المدفعي على مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي رفح جنوب قطاع غزة، قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين في حيي الجنينة والسلام شرقي المدينة.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.