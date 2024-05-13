إصابة 4 جنود من قوات الاحتلال بصاروخين مضادين للدروع وقصف متواصل في جنوب لبنان

وطن: أصيب 4 جنود من جيش الاحتلال بجراح وصفت حالة أحدهم بالمتوسطة جراء سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان في "يفتاح"، وقد أعلن "حزب الله" تدمير دبابة "ميركافا" بصاروخ موجه في الموقع نفسه ما، وقال إن الهجوم أدى إلى "قتل وجرح طاقمها".



وانفجرت مسيرتان مففختان تسللتا من لبنان قرب "بيت هيلل" في الجليل الأعلى من دون إطلاق صافرات الإنذار، كما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من المستوطنات الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى، وذلك خشية تسلل طائرات مسيرة من لبنان.

يأتي ذلك مع تجدد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية، حيث شن الطيران التابع لجيش الاحتلال عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية التابعة لجيش الاحتلال محيط بلدات في الجنوب اللبناني.







