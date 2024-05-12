الصحة في غزة: 500 شهيد من الطواقم الطبية منذ 7 أكتوبر

وطن: أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 500 من الطواقم الطبية، و138 من الممرضين، من جراء القصف الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.

وطالبت وزارة الصحة المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية والمؤسسات الصحية في غزة، والضغط من أجل فتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية إلى القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35,034 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 78755 أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيداً و114 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.