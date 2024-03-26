وطن تنشر القائمة شبه النهائية لوزراء الحكومة الجديدة

وطن: ننشر القائمة شبه النهائية لحكومة التكنوقراطية الجديدة برئاسة د. محمد مصطفى. مع الإشارة إلى أن التغيير في بعض الأسماء لا يزال متوقعا.

هذه القائمة التي حصلت عليها شبكة وطن الإعلامية، يؤكدها كبار المسؤولين، ويجري وضع اللمسات النهائية عليها.

وبحسب المصادر التي أكدت لوطن، فإن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الأسبوع المقبل.

فيما يلي الأسماء:

- مجدي الخالدي نائباً لرئيس الوزراء

من مواليد 14 أبريل 1961، دبلوماسي وسفير فلسطيني محنك. يشغل منصب مستشار دبلوماسي كبير للرئيس محمود عباس منذ عام 2006.

يتمتع الخالدي بخلفية متنوعة في الدبلوماسية والإدارة، حيث شغل مناصب عديدة مثل نائب وزير الخارجية، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومدير عام نفس الوزارة . ولعب دوراً هاماً في المفاوضات الفلسطينية بشأن التسوية وتنفيذ اتفاقية أوسلو. كانت بداية مهنة الخالدي في الهندسة وإدارة التكنولوجيا، والعمل في بلدان مختلفة قبل العودة إلى فلسطين بعد أوسلو.

لقد شارك في العديد من اللجان الدولية والوطنية، والتي تساهم بشكل كبير في تطويرالبنية التحتية الدبلوماسية والإدارية الفلسطينية.



- هاني الحايك- وزير السياحة

شغل رئيس بلدية بيت ساحور في عام 2005، وهو ناشط اقتصادي ومؤسس للعديد من المنظمات والمؤسسات المهمة، مثل اتحاد صناعات النسيج الفلسطينية، ومجلس إدارته، عضو في الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية. وبالإضافة إلى ذلك، فهو عضو مجلس إدارة في مجلس سلطة المياه والصرف الصحي وعضو مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس.

ناشط فعال في كافة جوانب الحياة المجتمعية: المدنية مثل الأنشطة التعليمية والثقافية بالمدينة.



- عمر البيطار - وزير المالية

خبير في الشؤون المالية ومدير تنفيذي سابق في شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) للخدمات المالية والمصرفية للشركة في منطقة الشرق الأوسط. وعمل سابقا في شركة Arthur Andersen وErnst & Young (EY) للخدمات المالية. خريج جامعة ميسوري



- د. وائل زقوت - غزة، وزارة التخطيط

شغل عدة مناصب قيادية في البنك الدولي في واشنطن. شغل منصب مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وأشرف على تنفيذ مشروع تنموي كبير وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي هناك. مسؤول أيضًا عن الإدارة المعنية بالتخطيط المكاني وسياسة الأراضي والمياه في البنك الدولي. حاصل على دكتوراة من جامعة ويسكونسن ماديسون ودرس أيضًا في جامعة بيرزيت.

- د.سامي حجاوي- نابلس، وزير الحكم المحلي

شغل منصب رئيس بلدية نابلس. حاصل على دكتوراة في الهندسة المدنية وعمل في مختلف مجالات منها الهندسة في الأردن واليمن قبل أن يعود إلى فلسطين عام 1994. خدم رئيساً لنقابة المهندسين في نابلس وكان مستشاراً لعدة جهات أجنبية والشركات المحلية. يمتلك خبرة واسعة في المجال الهندسي وهو مطلع على شؤون وقضايا بلدية نابلس.

- شرحبيل الزعيم - غزة، وزير العدل

شخصية وطنية بارزة ومحامي كبير، وأحد الخبراء في القانون التجاري في فلسطين ذات خبرة واسعة في التحكيم وتسوية المنازعات وقوانين الملكية الفكرية ويعمل في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة. حاصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة الأزهر والماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس.

- فيصل الشوا -غزة، وزير الأشغال العامة

يشغل الشوا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الشوا للمقاولات والتجارة العامة، رئيس مجلس إدارة شركة الإنطلاقة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الأمل، عضو مجلس إدارة شركة الكهرباء الفلسطينية، عضو مجلس إدارة شركة أوريدو فلسطين، عضو الجمعية الهندسية الأمريكية، عضو الجمعية الهندسية، اتحاد المقاولين الفلسطينيين، عضو نقابة المهندسين الفلسطينيين، ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة شمال فيرجينيا، بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية الهندسة من جامعة ولاية ممفيس.

- طارق زعرب، رفح/غزة، وزير النقل

مهندس مدني لديه خبرة في المشاريع الصناعية والعقارية في قطاع غزة. مدير عام شركة باديكو في القطاع ومدير عام المنطقة الصناعية في هذا القطاع.

- د. إيناس العطاري - رام الله، وزيرة العمل

أستاذة في جامعة بيرزيت وعضو مجلس إدارة سلطة النقد. حاصلة على الدكتوراة من جامعة يورك في المملكة المتحدة.

- د.سماح أبو عون وزيرة التنمية الاجتماعية

حاصلة على الدكتوراة في إدارة الأعمال من جامعة نورثهامبتون والماجستير من جامعة ليفربول. شغلت منصب المدير التنفيذي لمجموعة الاتصالات للتنمية المجتمعية. كما عملت مديرة لصندوق تنمية البلديات ومستشاراً لوزير الحكم المحلي. عضو مجلس أمناء الجامعة العربية الأمريكية.

- د.أشرف العور - القدس، وزير شؤون القدس

مدرس في جامعة القدس، يحمل الدكتوراة في القانون العام من القاهرة. كان في قائمة فتح في الانتخابات التي كانت ستجرى في عام 2021 وتم إلغاؤها لاحقًا. شغل منصب عضو في المجلس الوطني الفلسطيني.

- د. أمجد برهم، وزير التربية والتعليم العالي

رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين في الخليل، حاصل على درجة الدكتوراة والماجستير في الرياضيات والرياضيات التطبيقية من جامعة راجستان في الهند، ودرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء.

- منى الخليلي، وزيرة شؤون المرأة

أمينة عامة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية (يونيو 2009 - حتى الآن). عضو القيادة النسائية العالمية للاتحاد الديمقراطي العالمي النسائي. منسقة التحالف المدني لتنفيذ اتفاقية حقوق الإنسان والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين. عضو في المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وعضواً في البرلمان العربي .

شغلت منصب مديرة مكتب الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بتونس (1985-1993) ومديرة دائرة العلاقات الوطنية والدولية (1994-1996) حاصلة على دبلوم في الإدارة وإدارة الحاسوب من جامعة القدس المفتوحة، ودبلوم في العلاقات العامة وكذلك دبلوم من كلية الاتصال والإعلام بتونس.

- د. ماجد أبو رمضان -غزة، وزير الصحة

حاصل على الدكتوراة في الطب من الكلية الملكية لأطباء العيون في المملكة المتحدة، وهو شخصية وطنية وطبيب معروف في قطاع غزة. عمل سابقاً مستشاراً لوزارة الصحة لطب العيون، مدير عام التعاون الدولي، ومدير عام المستشفيات بوزارة الصحة. عضو مجلس أمناء مستشفى العيون في القدس " سانت جون"، كما شغل منصب رئيس مصلحة المياه الساحلية في غزة، وشغل سابقاً منصب رئيس بلدية مدينة غزة.

- محمد العمور - وزير الاقتصاد

رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين وعضو في مختلف الشركات التخصصية في فلسطين . عمل سابقاً في مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس، ونائب رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين.

- د. محمد مصطفى نجم- غزة، وزير الأوقاف

يشغل حاليا منصب عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر. لاجئ ويسكن في مدينة غزة. خدم سابقا كنائب مفتي فلسطين وليس عضوا في أي فصيل. حاصل على الدكتوراة في الشريعة من جامعة الأزهر.

أما الوزارات الشاغرة التي لا تزال قيد الدراسة:

- وزارة الشؤون الخارجية: هذه الوزارة لا تزال شاغرة، وهناك تفكير بأن تكون بيد رئيس الوزراء في الوقت الحالي حتى يتم اختيار مرشح مناسب.

- وزارة الداخلية: لا تزال المشاورات مستمرة مع خيارين وهما الإبقاء على الوزير الحالي زياد هب الريح (فتح) أو تعيين العميد زكريا مصلح (فتح)، ويرأس حاليا الاستخبارات العسكرية .