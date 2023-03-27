سد بيت الروش بلا مياه ومشروع حصاد مائي كبير "يتبدد"

مدينة الخليل- رفيدة أبو زنيد- وطن: قبل ثلاث سنوات أنهت وزارة الزراعة الفلسطينية، بناء سد بيت الروش الفوقا، بتمويل من الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بإدارة البنك الإسلامي للتنمية "صندوق الأقصى"، ولكنه لليوم بدون أي مياه.

ويتسع السد لحوالي 220,000 م3 من مياه الامطار، وفق بيانات وزارة الزراعة الفلسطينية، ولكن سرعان ما تتبخر المياه وتبتلعها الأرض نتيجة لتشققات في الأرض، على الرغم من أنه السد الأكبر في فلسطين، وهو مشروع حصاد مائي استراتيجي ولكن صدم المواطنون عام 2020 بضياع حوالي نصف مليون كوب من المياه.

وبين عمر كاشور رئيس مجلس قروي بيت الروش الفوقا أن الأرض تبرع بها مواطنون من البلدة، بمساحة تبلغ 50 دونم وهي أراضي خصبة وغزيرة بالأمطار، ويعتمد سكان المناطق المجاورة للسد على الزراعة.

ولفت كاشور إلى أنهم بصدد إصلاح السد، وتم التواصل مع الجهات المختصة لمتابعة الأمر، مشيراً إلى أن خبراء من جامعة النجاح الفلسطينية سيقومون بالعمل على إصلاح السد، بالإضافة إلى إنشاء برك زراعية لخدمة المواطنين الذين يعملون في الثروة الزراعية.

وطالب كاشور الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الزراعة بالإسراع في إصلاح السد، لخدمة حوالي ألف دونم في المنطقة المجاورة للسد، كون الأهالي يعتبرون المنطقة غور الخليل، فهي غنية بزراعة العديد من الأصناف الزراعية.

وبين كاشور أن السد يعمل على زيادة العمل في الزراعة وتوفير أنواع جديدة من المزروعات غير موجود في مدينة الخليل، وأن العمل على تعبيد الشارع المؤدي للسد والطرق المحيطة فيه سيكون خلال الشهور المقبلة.

وتواصلت وطن مع مديرية الزراعة جنوب الخليل من اجل أخذ تعقيبها على المشكلة، ولكن الأخيرة اعتذرت عن إجراء المقابلة.

