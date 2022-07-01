سقوط حجارة من أعمدة المسجد الأقصى

وطن: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة، إن قطعًا من الحجارة تتساقط من أعمدة في المسجد الأقصى، فيما لم تُعرف الأسباب بعد.

وأوضحت الدائرة، في بيان، أنها طالبت شرطة الاحتلال بالسماح لفريق فني متخصص من الأوقاف الإسلامية بفحص ما يجري بمحيط السور الجنوبي للمسجد المبارك.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال تماطل بالسماح للفريق الفني لفحص الواقعة.

وفي منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي، سقط حجر من الحجارة الداخلية للسور الجنوبي للمسجد الأقصى داخل التسوية المعروفة بمصلى الأقصى القديم.

وتأتي عمليات سقوط حجارة المسجد في ظل حفريات تهويدية تنفذها سلطات الاحتلال في محيط المسجد وتحت أساساته، بالتزامن مع منع الأوقاف الإسلامية من ترميم أسواره ومصلياته.