الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام

وطن: توقّعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائمًا جزئيًا مغبّرًا في بعض المناطق وحارًا نسبيًا نهارًا، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ولطيفًا فوق معظم المناطق، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غد السبت، غائمًا جزئيًا إلى غائم ومعتدل، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقّعت الأرصاد، أن يكون الجو، يوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى غائم ومعتدل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الإثنين المقبل، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم ومعتدل، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بحوالي درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.