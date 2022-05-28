بعد موجة اعتداءات نفذها هناك.. الاحتلال يواصل اغلاق حوارة جنوب نابلس

وطن: واصلت قوات الاحتلال اليوم السبت اغلاق مداخل بلدة حوارة جنوب نابلس، وذلك بعد موجة من الاعتداءات نفذها المستوطنون بحماية الجيش في البلدة وحطموا خلالها العديد من المحال واصابوا عددا من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اغلقت المداخل الفرعية لبلدة حوارة بالسواتر الترابية.

وكانت قوات الاحتلال اغلقت يوم امس مدخل بلدة بيتا المجاورة لبلدة حوارة بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية، ولكن مجموعة من المواطنين اعادوا صباح اليوم فتح مدخل البلدة.

وفي السياق ذاته، منعت قوات الاحتلال صباح اليوم السبت السيارات المتجه الى نابلس من المرور عبر حاجز زعترة، ما اجبر مئات المواطنين على سلوك طرق التفافية بديلة وطويلة.