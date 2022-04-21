حراك المعلمين الموحد يعلن استمرار فعاليات الإضراب الأسبوع القادم، ويرفض الاتفاقية الأخيرة بين الاتحاد والحكومة

وطن: أعلن حراك المعلمين الموحد عن استمرار فعاليات الإضراب الأسبوع المقبل.

وقال الحراك في بيان مقتضب وصل وطن نسخة عنه "نحن لسنا متسولين، ونستنكر سلوك الاتحاد في الخداع وعدم الالتزام بوعوده وتقزيم حجمنا".

وأعرب الحراك عن رفضه الاتفاقية الأخيرة الموقعة بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم ممثلة عن الحكومة.

واكد الحراك ان فعالياتهم ستتوقف حال تم الاستجابة لمطالبهم كافة، حيث أصدر الحراك بيانا يتضمن تلك المطالب