اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ينتخب مجلس ادارة جديد

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عقد اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين اجتماعا لهيئته العامة يوم الاحد الموافق 10/4/2022في قاعة الهلال الاحمر في رام الله وغزة في عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك بحضور ممثلين عن الجمعيات الزراعية من الضفة وغزة ووزارة الزراعة.

يأتي ذلك بهدف انتخاب مجلس ادارة جديد للاعوام الثلاثة القادمة 2022 الى 2024.

وافتتح المؤتمر رأفت خندقجي رئيس الاتحاد بدعوة المشاركين للوقوف دقيقة مع قرأة الفاتحة على أرواح الشهداء، ثم قام بعرض التقرير المالي والاداري حتى تاريخه،

وحضر الاجتماع غالبية اعضاء الهيئة العامة حيث تم خلال الاجتماع انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد مكون من 11 عضوا تلا ذلك توزيع المناصب الادارية على اعضاء المجلس المنتخب وفق الاصول الانتخابية والاجراءات المتبعة بحضور وزارة الزراعة

وجاءت قائمة الهيئة الإدارية الجديدة گ النحو التالي:

1-رأفت خندقجي رئيساً

2-مدحت ابو شنب نائباً للرئيس

3-ربحي بكر اميناً للسر

4-جابر طميزي أميناً للصندوق

5-فاتن ابو ناصر عضواً

6-ناظم سليم عضواً

7-امل كنعان عضواً

8-أشرف محارب عضواً

9-باسم ابو غليبة عضواً

10-هاشم ابو حسن عضواً

11-توفيق طبش عضو