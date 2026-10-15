وزير الزراعة يطرح أولويات فلسطين المائية والزراعية في مؤتمر مرسيليا الدولي للمياه

وطن للأنباء: شارك وزير الزراعة رزق سليمية، في الاجتماع الوزاري المنعقد على هامش مؤتمر مرسيليا الدولي للمياه، بمشاركة ممثلين عن نحو 50 دولة، فيما ضم الاجتماع الوزاري ممثلي 14 دولة، وبحث سبل تعزيز دور الزراعة شريكاً استراتيجياً في إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد سليمية، خلال الاجتماع، أهمية الربط بين الأمن المائي والأمن الغذائي، والتعامل مع الزراعة باعتبارها شريكاً أساسياً في إدارة الموارد المائية، وليس مجرد قطاع مستهلك لها.

واستعرض التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي الفلسطيني، وفي مقدمتها شح المياه والتغير المناخي، إلى جانب القيود والاعتداءات الإسرائيلية التي تحد من وصول المزارعين إلى أراضيهم ومصادر المياه، وتؤثر في الإنتاج الزراعي وسبل العيش.

وشدد على ضرورة تطوير أنظمة الري الحديثة، ورفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين إدارة التربة، والتوسع في زراعة المحاصيل المتكيفة مع الظروف المناخية، وتعزيز استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة وفق معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في توفير مصادر مائية إضافية وتقليل الضغط على المياه العذبة.

وأكد أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التمويل والبحث العلمي والتدريب وبناء القدرات، بما يراعي احتياجات المزارعين وإمكاناتهم الاقتصادية.

وفي سياق بحث فرص التعاون الفني، عقد سليمية لقاءً مع ممثلي المؤسسات الفرنسية (EAT) و(INRAE) و(Experts-Solidaires)، تناول مجالات التعاون في إدارة المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة.

وركزت المباحثات على التخطيط التشاركي وإشراك المزارعين والجهات المحلية في إدارة المياه المعالجة، وتطبيق نهج الحواجز المتعددة للحد من المخاطر وضمان الاستخدام الآمن لها، إلى جانب الاستفادة من مبادئ الزراعة الإيكولوجية في تصميم المناطق الزراعية المروية وإدارتها بصورة مستدامة.

كما بحث مع وفد المديرية العامة للأشغال الهيدروليكية الحكومية في تركيا (DSİ) آفاق التعاون في إدارة الموارد المائية وتطوير البنية التحتية اللازمة لخدمة القطاع الزراعي، بما يشمل إنشاء السدود وترميمها، وتطوير منشآت حصاد مياه الأمطار، والاستفادة من الخبرات التركية في تخزين المياه وإدارتها، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات الفنية.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل محدودية الموارد المائية في فلسطين وتزايد الضغوط على القطاع الزراعي، إذ تتيح فرصاً للاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير أنظمة الري، وتوسيع استخدام المياه المعالجة، وتعزيز حصاد مياه الأمطار، ورفع كفاءة إدارة الموارد المتاحة، بما يدعم استمرارية الإنتاج الزراعي ويخفف الأعباء عن المزارعين.

وأكدت المشاركة الفلسطينية أهمية إيصال احتياجات القطاع الزراعي إلى المحافل الدولية، وتعزيز الشراكات الفنية والمؤسسية لتطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المائية، ودعم الأمن المائي والغذائي وصمود المزارعين وتمسكهم بأرضهم.

ورافق سليمية في الزيارة منسق البرنامج في فلسطين المهندس عماد خليف.