انسحاب جماعي لأكثر من 10 دول من قمة "سيكا" فور بدء كلمة هرتسوغ

رام الله – وطن للأنباء: انسحب ممثلو أكثر من 10 دول، من قاعة قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا"، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، تزامنا مع بدء رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ إلقاء كلمته، الخميس.

ونهض ممثلو الدول من مقاعدهم وغادروا القاعة مع بدء كلمة هرتسوغ.

ويأتي الانسحاب في ظل الغضب الدولي المتصاعد إزاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وما خلفته من استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين ودمار واسع طال الأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية.

ويضم مؤتمر "سيكا" 28 دولة، ويشكل إطارا للحوار والتعاون بشأن قضايا الأمن وبناء الثقة في آسيا، فيما تعد تركيا من الدول المؤسسة له، واستضافت قمته الثالثة في إسطنبول عام 2010، وتولت رئاسته الدورية بين عامي 2010 و2014.