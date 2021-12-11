حماس تنعى أحد كوادرها حمزة شاهين بعد "استشهاده في مهمة جهادية" في مخيم البرج الشمالي

وطن: نعت حركة حماس، مساء السبت، أحد كوادرها حمزة إبراهيم شاهين، معلنة استشهاده في "مهمة جهادية".

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، وصل وطن، إنّ شاهين "استشهد في مهمة جهادية بعد أن نذر نفسه للدفاع عن أرضنا وقدسنا ومقدّساتنا".

ودعت للمشاركة في تشييعه بعد صلاة العصر الساعة 2:30 يوم غدٍ الأحد 12 كانون الأول 2021 من مسجد النور مخيم البرج الشمالي.

يشار إلى أن انفجارا ضخما هز أرجاء مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، جنوبي لبنان، أمس الجمعة، مما أدى لسقوط العديد من الضحايا.

وتضاربت الأنباء عن سبب الانفجار الذي شهده مخيم البرج الشمالي. وقالت وسائل إعلام رسمية إن سبب الانفجار هو حريق نشب في مستودع لوقود الديزل، لكن تقارير أخرى رجحت أن النار تسببت في انفجار خزانات للأكسجين تستخدم في علاج المصابين بفيروس كورونا.

وأصدرت حركة حماس، بيانا اليوم السبت، حول الانفجار، قالت إنه بعد الوقوف على ملابسات الحادث، والاستماع لشهود العيان، ومن كانوا يوجدون بالقرب من الحادث، تبين أنه ناتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى الكورونا، وكمية من المنظفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة.

وأعربت الحركة في البيان عن حزنها للحادث وتضامنها مع أهل المخيم، وجاء في البيان "نحيّي حالة الوعي والمسؤولية التي أظهرها المجتمع الفلسطيني في لبنان بتضامنه وتلاحمه.. وتحيي حركة حماس كذلك صمود وشهامة أهلنا في مخيم البرج الشمالي، وتكبر فيهم حس المسؤولية، وحسن التصرف في التعامل مع الحدث، هذا المخيم الصامد الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي، ومتمسك بحق العودة إلى فلسطين".