شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي و جمعية المهندسين الزراعيين العرب توقعان اتفاقية لتمويل مشروع إعادة استخدام المياه الصناعيةالمعالجة

وطن: في إطار دعمها المتواصل للمشاريع البيئية، وقعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابياتفاقية مع جمعية المهندسين الزراعيين العرب، لإعادة استخدام المياه الصناعية المعالجة الناتجة عن مصنع الطيف للألبان والمنتجات الغذائية ومصنع كابي لصالح الأراضي الزراعية في الوادي الشامي في منطقة الكفريات بمحافظة طولكرم، وبموجب الاتفاقية، ستوفر شركة المشروبات الوطنية ومرفق البيئة العالمي/برنامج المنح الصغيرة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي GEFSGPUNDPالدعم المالي اللازم لإنجاز المشروع الذي أعدته جمعية المهندسين الزراعيين العرب، حيث حظي مقترح المشروع بموافقة برنامج مرفق البيئة العالمي/ برنامج المنح الصغيرة/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع سلطة جودة البيئة وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية ووزارة الحكم المحلي وبلدية الكفريات.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي وشركة الطيف للألبان والمنتجات الغذائية، السيد زكريا أسعد مدير مصنع كابي، السيد بسام ارشيد مدير مصنع كانديا، السيد نائل الطويل مدير المشاريع لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، السيد عيسى حنا الشتلةنائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين الزراعيين العرب، السيدة أميمة شلطف مدير مشروع في جمعية المهندسين الزراعيين العرب، والسيدة نادية الخضري المنسق الوطني لمرفق البيئة العالمي/برنامج المنح الصغيرة (GEF/SGP/UNDP)في مقر الشركة بمدينة رام الله.

وقال السيد عماد الهندي مدير عام شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي، "سعيدون جداً بهذا التعاون المثمر، الذي ينسجم مع رؤية الشركة نحو بيئة صحية خالية من الملوثات، والذي من شأنه أن يعزز علاقات التعاون بين الجانبين لدعم وخدمة البيئة الفلسطينية"، مبيناً، " سيكون مشروع إعادة استخدام المياه الصناعية المعالجة إضافة وحلاً للكثير من المشاكل والعمل على توفير المياه الصالحة للزرعة لمزارعي منطقة الكفريات"، مضيفاً، "إن الشركة تدعم هذا المشروع لقناعتها بالدور الذي سيحققه في إطار دعم المزارع الفلسطيني، وتأكيداً على الاستراتيجية التي تعمل وفقها الشركة لدعم المشاريع الصديقة للبيئة".

مشيراً،"إن الالتزام بالمعايير البيئية والتنمية المستدامة يعد لشركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي من القضايا المهمة وذات الأولوية للشركة التي تحرص عليها، حيث ترجمت الشركة هذا عبر التقيّد بالمعايير العالمية في ترشيد استهلاك المياه والطاقة وحماية البيئة، إضافة إلى دعم المشاريع المجتمعية البيئية وتعزيز ثقافة حماية البيئة عبر العمل بشراكة فاعلة مع المؤسسات والهيئات المحلية في مختلف المحافظات بالاضافة الى العمل على معالجة المياه الصناعية الصادرة عن مصانع الشركة".

وأكد الهندي، "إن المشروبات الوطنية عملت على مدى الأعوام الماضية على معالجة المياه الصناعية الناتجة عن مصنعي كابي والطيف بأحدث التقنياتضمن المعايير العالمية والمحلية، لتكون صالحة للاستخدام الزراعي،واستخدامها في ري المزروعات،لما له دور في عملية تقليل استهلاك المياه بالإضافة إلى المحافظة على البيئة".

من جهته قال السيد عيسى حنا الشتلةنائب رئيس مجلس الإدارة لجمعية المهندسين العرب، "نعتز بهذا التعاون مع شركة المشروبات كوكاكولا/كابي، السبّاقة لخدمة المجتمع بكافة قطاعاته"، مبيناً أن هذا المشروع هو أفضل خدمة تقدم لسكان ومزارعي المنطقة، والذي بفضله سنستطيع إيجاد مصادر بديلة للمياه تكون صالحة للزراعة، وبالتالي تخفيف الضغط على مصادر المياه الأخرى والتخفيف على المزارعين أيضاً، خاصة وأن هذه المنطقة مشجعة جداً لزراعة الأشجار المثمرة، كما أن معظم أراضيها غير مزودة بالمياه الزراعية، هذا إضافة إلى المحافظة على صحة وسلامة سكان المنطقة من مياه المصانع الضارة".

وقالت السيدة نادية الخضري المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، "إن دعم المشروع يأتي ضمن أولويات البرنامج للتأكيد على الاهتمام بالمشاريع التي تعود بالأثر الإيجابي على البيئة"، وبينت ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني للمشاريع التي من شأنها الحفاظ على البيئة وتطوير المناطق الزراعية والمشاريع الصغيرة في فلسطين، مضيفةً، "إن هذا المشروع سيساهم في تمكين المزارعين من ممارسة عملهم في أراضيهم وضمان عدم تلوث الأراضي المزروعة وتحقيق الاستدامة الإنتاجية".

ويهدف المشروع لإنشاء خزان بسعة 250 متر مكعبفي الرحلة الاولى على ايتم اضافة خزان اخر بنفس السعة بالمرحلة الثانية، وشبكة خطوط ناقلة للأراضي الزراعية، بحيث يتم مد الأراضي الزراعية التي تقدر مساحتها بنحو 100دونماً في قرية كفر جمال جنوب طولكرم. وسيكون المشروع قابل لاستيعاب أي مياه اضافية تنتج عن المصانع وتحقق المواصفات المطلوبة حيث ان الحاجة الى المياه في المنطقة أكبر من المتاح. كما سيحقق المشروع رغبة المزارعين باستغلال المياه وحل مشكلة تصريفها في الوادي وما قد يؤدي له من مشاكل، كانتشار الأمراض والقوارض والخنازير وفيضان بعض الأراضي. وستروي المياه المعالجة التي يتم فحصها مرتين شهرياً والمطابقة للمواصفات الفلسطينية،عشرات الدونمات المزروعة بالزيتون والأشجار المروية والأحراش، وسيستفيد من المرحلة الأولى نحو 11مزارع ومزارعة من هذا المشروع على أن يتم زيادة عدد المستفيدين الى 25 مزارع ومزارعة في المرحلة الثانية.

وتسعى شركة المشروبات الوطنية لتعزيز المشاريع والتي تعمل وفق مبدأ الحفاظ على البيئة واستغلال الموارد المتاحة، وقد حازت الشركة مؤخراً على الجائزة الذهبية عن مشروعها في مسابقة الجودة والأغذية والسلامة المهنية وسلامة البيئة التي نظمتها شركة كوكاكولا الشرق الأوسط وأوراسيا.