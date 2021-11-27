الصحة تنفي رصد إصابة بمتحور "أوميكرون"

وطن: قالت وزارة الصحة إن ما يُتداول عن رصد إصابة بمتحور "أوميكرون" غير صحيح.

ودعت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، اليوم السبت، إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وتلقي الطعومات المضادة لفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، صباح اليوم السبت، إن الوزارة ستوصي بتشديد الإجراءات على المعابر والحدود في إطار تفشي متحور "كورونا" الجديد "اوميكرون".

وأوضح الشخرة، أن خطر المتحور الجديد يكمن في سرعة انتشاره، ونوع الإصابة به، حيث أن المصاب قد يتعرض لأعراض غاية في الصعوبة، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مع الدول المعنية لمعرفة طبيعة المتحور الجديد، ومدى انتشاره.

وبيّن الشخرة أن الطفرة الجديدة تحتاج إلى أجهزة جديدة لاكتشافها وسيتم العمل على توفيرها.

ودعا المواطنين للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وارتداء الكمامات. كما دعا من لم يتلقّ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمسارعة بأخذها.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أطلقت تسمية "أوميكرون" وهو حرف من الأبجدية الإغريقية، على السلالة الجديدة من "كورونا"، التي وصفتها بـ"المثيرة للقلق".

وأوضحت المنظمة أن "سلالة B.1.1.529 تم الإبلاغ عنها في جنوب إفريقيا قبل يومين، وخلال الأسابيع الأخيرة ارتفع عدد الإصابات بشكل حاد، وهي خامس سلالة توضع ضمن هذا التصنيف بعد سلالات "دلتا" و"بيتا" و"الفا" "وغاما".