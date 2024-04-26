الاحتلال يعتقل شابا من مخيم بلاطة شرق نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مدينة نابلس، وحاصرت منزلا في مخيم بلاطة شرقًا، قبل أن تعتقل شابا من داخل المنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وحاصرت منزلا، تلاها اقتحام عدد من آليات الاحتلال شرق المدينة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت المنزل بعد محاصرته، واعتقلت الشاب أحمد سمير حشاش، قبل أن تنسحب من المكان، مشيرةً إلى أن آليات الاحتلال ألحقت أضرارا في عدد من مركبات المواطنين خلال الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، فجر الجمعة، لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف.