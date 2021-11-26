نصر الله: وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين

رام الله - وطن للانباء : قال أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في ذكرى عيد الاستقلال، إنّ "مسؤولية اللبنانيين جميعاً أن يحافظوا على استقلالهم وإذا كان استقلالهم شكلياً أن يحوّلوه إلى استقلال حقيقي وكامل".

وأكد أنّ "جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني قاوم وآمن بالمقاومة بأشكالها المختلفة، وصولاً إلى الانتصار الكبير عام 1985، عندما خرجت قوات الاحتلال من العاصمة ومن جبل لبنان وصيدا وراشيا، وحتى الانتصار الأعظم عام 2000 بالهروب الاسرائيلي من جنوب لبنان".

واعتبر أنّه ما دام لبنان "في دائرة التهديد الاسرائيلي المتواصل، يعني نحن في قلب معركة الاستقلال والسيادة، وكنا قد انتصرنا في العديد من مراحلها ونحن واثقون أننا إن واصلنا الطريق بعزم وثبات فأمامنا مزيد من الانتصارات".

وتابع: "عندما نشهد في كل يوم تدخلاً أميركياً سافراً في القضاء والسياسة والأمن والانتخابات النيابية المقبلة فهذا يعني سيادة منقوصة".

وتعليقاً على إدراج حزب الله مجدداً على لوائح الإرهاب، قال نصر الله إنّ ذلك "قد يكون له علاقة بتطورات المنطقة أو الانتخابات النيابية"، مشدداً على أنّ "وضع المقاومة على لوائح الإرهاب لن يؤثر في عزم المقاومين أو وعي البيئات الحاضنة لها".

ووصف أمين عام حزب الله مسار تسريع عمليات التطبيع الإسرائيلي مع العديد من الدول العربية، وآخره ما حدث في المغرب، بالـ"معيب والوقح".