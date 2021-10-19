مقتل الشاب خليل أبو جعو بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

وطن: قتل الشاب خليل محمد حمد أبو جعو (25 عاما)، في جريمة إطلاق نار وقعت فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة أم الفحم بالأراضي المحتلة عام الـ48.

وفقدت عائلة الضحية ستة أشخاص في جرائم قتل وإطلاق نار خلال أقل من عامين.

ففي أيار/مايو الماضي، قتل الطبيب طارق زياد جعو (42 عاما) متأثرا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار خلال تواجده بسيارته مع زوجته وطفلهما (عمره 3 أيام).

وتأتي هذه الجريمة في أم الفحم بعد أقل من 24 ساعة على مقتل سليم حصارمة من البعنة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 90 قتيلا بينهم 13 امرأة.