شرطة الاحتلال تقمع المتظاهرين في أم الفحم

وطن: قمعت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، الخميس، المتظاهرين في مدينة أم الفحم، بقنابل الغاز المسيل للدموع، واعتقلت شخصين على الأقل، وسط اعتداء عنيفة من قبل عناصرها على المحتجين.

جاء ذلك خلال مظاهرة انطلقت للتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية بحق مدينة القدس المحتلة والعدوان على غزة، وذلك في أعقاب تشييع الشهيد محمد كيوان الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الشرطة.

واندلعت المواجهات في أعقاب إغلاق قوات الجيش، الشارع المؤدي إلى محطة الشرطة في المدينة أم الفحم، وإطلاق قنايل الغاز المدمع عشوائيا وبكثافة عالية باتجاه المتظاهرين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين على الأقل.

المصدر: (عرب48)