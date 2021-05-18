الاحتلال يجدد قصف غزة بغارات عنيفة

وطن: شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مواقع في مدينة غزة وشمالي وجنوبي القطاع.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بالصواريخ مجمع "أنصار" الحكومي غرب مدينة غزة وشقة سكنية، تضم مكتبا للأسرى المحررين في محيط المكان، ولم يُبلغ عن وقوع إصابات بشرية.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات إسرائيلية منزلا في حي المقوسي غرب مدينة غزة، ومنزلا آخر وشقة سكنية في حي الشجاعية، ما أسفر عن سقوط مصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وفي شمالي القطاع، قصف جيش الاحتلال أرضا زراعية بالقذائف، ما أدى إلى اشتعال نيران.