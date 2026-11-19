وطن للأنباء: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ليس مستعجلاً لاتخاذ قرار بشأن إيران، مشيراً إلى أن الموقف سيتضح بعد بداية العام الجديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإسرائيلية على واشنطن للموافقة على شن هجوم عسكري جديد ضد طهران.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ترامب قوله، خلال اتصال هاتفي من على متن طائرته: «لست مستعجلاً لاتخاذ أي قرار بشأن إيران، سنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد».

ضغوط نتنياهو لإقناع ترامب بشن هجوم على إيران

وبحسب القناة، يتعرض ترامب لضغوط من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للموافقة على تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، بعدما عاد الرئيس الأميركي إلى دراسة خيار توجيه ضربات عسكرية، رغم تصريحات سابقة استبعد فيها ذلك إلى حد كبير.

الموساد يعرض معلومات استخباراتية جديدة على واشنطن

وأشار التقرير إلى أن رئيس الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان عرض، خلال زيارة إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، معلومات استخباراتية جديدة على مسؤولين أميركيين، زعم أنها تشير إلى تسارع الأنشطة الإيرانية لتطوير أسلحة كيميائية وإجراء تجارب في هذا المجال.

وبحسب مصادر مطلعة، حذّر غوفمان من أن عدم التحرك في الوقت الحالي قد يجعل أي عملية عسكرية مستقبلية أكثر صعوبة، فيما أكد مسؤول أميركي رفيع أن ترامب اطّلع على المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية.

خلافات أميركية إسرائيلية بشأن طبيعة التهديد الإيراني

في المقابل، تحدث التقرير عن وجود خلافات بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين بشأن طبيعة التهديد الإيراني ومدى قرب امتلاك طهران القدرة على تزويد الصواريخ والطائرات المسيّرة بمواد كيميائية.

وأشار إلى أن مسؤولين في إدارة ترامب يشككون في صحة بعض التقديرات الإسرائيلية المتعلقة بالقدرات الإيرانية والتهديد الذي تمثله.

منشآت نووية وجسور ومحطات كهرباء ضمن الأهداف المحتملة

ووفق التقرير، تشمل الخيارات العسكرية المطروحة استهداف منشآت نووية إيرانية، وتدمير جسور ومحطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى استهداف قيادات عسكرية ومدنية إيرانية.

واشنطن تدرس الرد الإيراني ومخاطر استهداف منشآت الخليج

وأشار التقرير إلى أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات الأميركية تقييم الرد الإيراني المحتمل على كل خيار عسكري، مع التركيز على مخاطر شن هجوم قد يدفع طهران إلى استهداف منشآت النفط والغاز في دول الخليج.

الملف الإيراني يعود إلى طاولة ترامب خلال الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن يعود الملف الإيراني إلى طاولة قرارات ترامب خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الإسرائيلية، وعدم حسم الإدارة الأميركية موقفها النهائي بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.