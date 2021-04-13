غزة: تسجيل 333 إصابة جديدة في الدورة الثانية

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، 333 إصابة جديدة في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للإصابات 1425 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة، أنها أجرت فحص 4762 عينة، حيث بلغت نسبة الإصابة حوالي 30%.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، سجلت في ساعات الصباح 8 حالات وفاة و1292 اصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في بيان لها اليوم، أنها أجرت فحصًا مخبريًا لـ 3919 شخص سجلت منهم 1292 اصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المصابين التراكمي منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة إلى 84579 أما الحالات النشطة للمصابين وصلت الى 20484.

بينما سجلت وزارة الصحة وفاة 8 حالات اليوم الثلاثاء ليرتفع إلى 702 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة.

فيما سجلت الصحة تعافي 857 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 63393 حالة.

وفيما يتعلق بالحالات الحرجة أشارت الصحة إلى أن اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، أما اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة تبلغ 276 حالة.

وبشأن تطعيمات لقاح فيروس كورونا ذكرت الصحة في بيانها أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، بينما اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ عددهم 32153 شخص.