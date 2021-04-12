"بداية رام الله" تحكم بالمؤبّد على مُدان بـ"الخيانة"

وطن: أصدرت محكمة بداية رام الله حُكمًا بإدانة المتهم (خ،أ،ك) عن تهمة الخيانة "بحمل السلاح ضد الدولة بصفوف العدو"، وحكمت عليه بالحبس المؤبد.

وأوضح مكتب النائب العام، أن الحكم جاء سندًا لأحكام المادة 110 الفقرة 1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960".

وأشار إلى أن الحكم جاء استنادًا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة لؤي شريتح، بعد إحالة نيابة رام الله الملف إلى المحكمة المختصة عقب إجراء التحقيقات اللازمة أصولًا.

وذكر مكتب النائب العام إلى أن المحكمة عُقدت برئاسة القاضي رامز جمهور، والقاضيين رامز مصلح وأمجد شعار.