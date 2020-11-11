سلطات الاحتلال تعتقل وزير القدس السابق خالد أبو عرفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأربعاء، وزير القدس السابق، بعد استدعاءه لمقابلة المخابرات.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اعتقلت وزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، بعد استدعائه للتحقيق في معسكر "عوفر"، وحولته للاعتقال دون إبداء أية أسباب.

والمهندس خالد إبراهيم أبو عرفة (59 عاما)، أسير محرر اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال، كما وأبعدته سلطات الاحتلال عن مدينة القدس المحتلة لحظة تحرره من الأسر في العام 2014.