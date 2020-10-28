"سنيورة" للصناعات الغذائية تحقق صافي أرباح بقيمة 5.06 مليون دينار مع نهاية الربع الثالث من العام 2020

وطن: أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م، الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمجمدة والمعلبة في المنطقة والمدرجة في بورصة عمان عن نتائج أعمالها المالية الموحدة للربع الثالث من العام 2020، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 5.06 مليون دينار أردني مع نهاية الربع الثالث من العام 2020 بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما وصلت صافي المبيعات إلى 52.29 مليون دينار أردني بنمو نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي تصريحه قال رئيس مجلس إدارة سنيورة، طارق عمر العقاد، ان الشركة حافظت على أداءها المتميز وحققت نتائج ملفته خلال الربع الثالث بالرغم من تأثير جائحة كورونا على كافة الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية. وأعزى العقاد هذه النتائج الى الجهود المبذولة من قبل كافة موظفي الشركة عبر الالتزام بالخطط الموضوعة والتقيد بالشروط الصحية اللازمة لضمان استمرارية العمل والتي كان لها الاثر الايجابي في تحقيق هذه النتائج المميزة.

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للشركة، مجدي الشريف، أن الشركة استطاعت تحقيق نمو بالمبيعات الاقليمية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة بلغت 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، خاصة فرع سنيورة في المملكة العربية السعودية الذي حقق نتائج قياسية في المبيعات منذ تأسيسس الفرع في العام 2009 بنمو بلغت نسبته 35% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إضافة الى النمو المستمر في مبيعات منتجات اللحوم المجمدة في كافة الاسواق وخاصة في السوق الفلسطيني حيث حققت الشركة مبيعات مميزة في الشهور التسع الأولى من العام الحالي بقيمة بلغت 2.1 مليون دولار.

واضاف الشريف بأن تحقيق نتائج مميزة في ظل هذه الظروف الاستثنائية جاء نتيجة الالتزام الصارم بمعايير الجودة العالية لمنتجات الشركة، مضيفاً بأن الشركة ستواصل جهودها بهدف تعزيز حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي، والمحافظة على مكانتها الريادية في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، تزامنا مع احتفال الشركة بمرور 100 عام على انتاج العلامة التجارية "سنيورة".

حول سنيورة:

شركة سنيورة للصناعات الغذائية هي الشركة الرائدة في مجال صناعة اللحوم في المنطقة، وتمتلك علامة سنيورة القدس وعلامة يونيوم المشهورتين في مجال اللحوم المبردة واللانشون. بدأت عملها في القدس، فلسطين منذ عام 1920، ومن ثم افتتحت مصانعها في الأردن في عام 1992. وقامت شركة سنيورة بالاستحواذ على شركة الماسة لتصنيع اللحوم في دبي في عام 2016. تعتبر شركة سنيورة من أولى وأكبر شركات إنتاج اللحوم المصنعة حيث تقوم بالانتاج من خلال ثلاثة مصانع مجهزة بأفضل التقنيات، الأول يقع في القدس الشرقية بفلسطين، والثاني يقع في المنطقة الصناعية للملك عبد الله الثاني في الأردن والثالث في دبي الامارات العربية المتحدة. كما تقوم الشركة بانتاج العديد من أصناف اللحوم المجمدة من مصنعها في الأردن وفلسطين. تحافظ مصانع شركة سنيورة للصناعات الغذائية في فلسطين والأردن على أعلى شهادة دولية في سلامة الغذاء FSSC: Food Safety System Certificate 22000 (ISO/TS22002-1). ويُعد الحفاظ على هذه الشهادة تأكيداً على أن شركة سنيورة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية العالمية خصوصاً بأن هذه الشهادة معتمدة من أبرز الهيئات الدولية، ومن أهمها جمعية الأغذية والمشروبات الأوروبية، ورابطة التصنيع الأمريكية، والمبادرة العالمية لسلامة الأغذية، إضافة الى شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وشهادة وشعار الحلال الاردني الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية. كما تحافظ مصانع الشركة في الأردن وفلسطين على شهادتي ISO 45001 لإدارة أنظمة السلامة والصحة المهنية وISO14001: 2004 لإدارة انظمة البيئة منذ العام 2014. كما حصت الشركة على شهادة HACCP وهي شهادة لضبط العمليات الانتاجية والنقاط الحرجة . كما وحصل مصنع سنيورة في دبي بالإمارات العربية المتحدة على شهادتي ISO22000:2005 لنظام إدارة سلامة الغذاء و ISO9001:2015لنظام إدارة الجودة. تسوّق الشركة منتجاتها من خلال شبكة تجار واسعة، ومتاجر كبيرة ومراكز تسوّق في فلسطين والأردن والسعودية والامارات وعدد من الدول في الشرق الأوسط. كما يوجد للشركة فرع للتوزيع في المملكة العربية السعودية وآخر في الإمارات العربية المتحدة، وقسم خاص بالتصدير لأسواق الخليج ومختلف دول المشرق العربي. سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة عمان (ASE: SNRA).