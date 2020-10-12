هيونداي تطلق كريتا الجديدة كلياً في عدة أسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا





• صممت هيونداي كريتا SUV الجديدة تماما وفق مفهوم هيونداي " الرياضي الحسي"، مع إدخال العديد من التحديثات الخارجية الداخلية عليها.

• تتصف كريتا الجديدة بحجمها الأكبر وتتميز بأحدث التقنيات، لتقدم تجربة قيادة فريدة مع مساحة أوسع ومزايا تركز على راحة الركاب.

وطن: أطلقت شركة هيونداي موتور سيارتها كريتا SUV الجديدة كلياً في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتصميم أكثر قوة وجرأة، لتقدم تجربة قيادة مميزة ومثالية لكل عشاق السيارات في المنطقة. وتم الكشف عن الجيل الثاني من سيارة كريتا- CRETA الشهيرة، وذلك خلال حفل افتراضي مباشر، ظهرت فيه كريتا SUV بتصميم مبتكر يجعل منها المركبة المثالية للجميع وتناسب كافة التضاريس والأحوال الجوية.

واستثمارا لنجاح الطراز الأول منها، ظهر الطراز الجديد من كريتا بمظهر عصري أكثر اتساعًا، مزودا بخصائص وتحديثات، تتضمن آخر التقنيات المبتكرة لتلبية مختلف الاحتياجات لمختلف أنواع المستخدمين من الشباب والعائلات.

وتم تزويد كريتا الجديدة بمحركات مجموعة نقل حركة متطورة للغاية، مما يوفر طاقة بشكل كبير وانبعاثات أنظف بيئيا. تاكيداً على رؤية شركة هيونداي على تقديم تجربة قيادة فائقة تتسم بالاستدامة وتعكس مفهوم "التقدم من أجل الإنسانية" التي تعمل عليه هيونداي العالمية.

وبمناسبة إطلاق كريتا الجديدة، قال بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل تطوير مركبات فائقة الأداء جوهر رؤيتنا، وحرصنا أن ينعكس ذلك في طراز هيونداي كريتا الجديد تماماً. والواقع أنه منذ إطلاق الجيل الأول منها، أصبحت كريتا واحدة من أكثر السيارات شعبية ورواجا، ومن المتصور أن تغير النسخة الجديدة منها قواعد اللعبة في فئة سيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم. فقد قمنا بتصميمها بعناية لضمان تميزها على الطريق وقمنا بتزويدها بمجموعة واسعة من الخصائص المطورة التي ستوفر تجارب قيادة أكثر متعة. وأستطيع أن أقول بثقة إن كريتا الجديدة لا تشبه أي سيارة أخرى، فهي سيارة كروس أوفر تناسب أي وقت ومكان مع الكثير من سمات التصميم الحديث المتوافق مع الهوية التصميمية المبتكرة للجيل القادم من هيونداي الذي يعتمد على الروح والتفاصيل الرياضية "سينشوس سبورتنيس".

ويتوفر التصميم الجديد من كريتا بثلاث خيارات للمحرك، حيث يمكن للعملاء اختيار محرك التدفق الذكي Smart Stream 1.5 GDI الذي يعتمد على الحقن المباشر للوقود، بقوة تسارع يصل إلى قوة 115 PS حصان أوروبي عند وصول السيارة إلى rpm 6300 دورة في الدقيقة، بينما يمكن تحقيق أقصى عزم دوران في 14.7kgf-m عند وصول المحرك إلى 4500 دورة في الدقيقة.

أو اختيار محرك "كابا Kappa 1.4T-GDI" القادر على الوصول إلى قوة 140 ps حصان أوروبي عند rpm 6000 دورة في الدقيقة مع أقصى عزم دوران 24.7 kgf-m عند وصول المحرك إلى 1500 - 3200 دورة في الدقيقة، وكلا المحركين يعمل على وقود البنزين ويتسم بالاستهلاك الاقتصادي على كافة الطرقات.

ويوفر المحرك الثالث الذي يعمل على الديزل 1.5 U2 VGT (DSL) مزيدًا من خيارات القيادة ويتمتع بقوة قصوى تبلغ 115 حصانًا عند وصول المحرك إلى 4000 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 25.5 كجم kgf-m / م / عند وصول المحرك على 1500 - 2750 دورة في الدقيقة.

ولتعكس الأداء المتميز للمحرك، قامت هيونداي بإجراء تغيرات كبيرة على تصميم كل من داخل وخارج السيارة تشمل مساحة اكبر، حيث يبلغ الطول 4300 مم والعرض 1790 مم، ويظهر السطح الخارجي لـكريتا أكبر من الطراز السابق بمقدار 20 مم طولا و10 مم عرضا.

وتظهر الشخصية القوية للجيل الجديد من كريتا في مقدمتها من خلال الشبكة الجريئة والمستطيلة للمقدمة، والتي تحمل شعار H هيونداي أكبر وأكثر لفتًا للانتباه بالإضافة إلى مصابيح أمامية مميزة من مستويين، مع إضافة خطوط متموجة على غطاء المحرك مستوحى من شكل الصدف البحري، على نحو يعزز المظهر القوي للسيارة.

وشملت التحديثات داخل السيارة توفير مساحة أوسع وراحة أكبر للركاب. وبفضل نظام الصوت Bose المكون من 8 مكبرات صوت، يمكن للركاب الاستمتاع بجودة الصوت النقية والاستثنائية عند الاستماع إلى الموسيقى أثناء القيادة.

ويكتمل التصميم الداخلي الفاخر بشاشة TFT LCD متعددة الوظائف مقاس 3.5 بوصة، مع توفر خيار شاشة رقمية تماما بمقاس 7 بوصات، مما يوفر معلومات بتفاصيل دقيقة مع سرعة ودقة غير مسبوقين.

وصممت سيارة كريتا الجديدة بشكل أكثر أمانًا، بهيكل مصنوع من الفولاذ المتطور فائق القوة، مع قدرة استثنائية فريدة على مقاومة التصادم وغيرها من الخصائص المتعلقة بالسلامة والتي تشكل الأولوية القصوى لشركة هيونداي لضمان سلامة الركاب.

كما تم ربط الفرامل الخلفية بنظام كاميرة الرؤية الخلفية للسائق وتفعيل إمكانية استخدامها عند الوقوف، وللمساعدة في تجنب الحوادث، تم تحسين نظام التعليق الأمامي والخلفي لضمان رحلة أكثر سلاسة، وتم توسيع خيارات علبة التروس لتشمل ناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات.

ويمكن للعملاء الاختيار من بين ثمانية ألوان خارجية – أبيض قطبي وفضي Typhoon Silver ورمادي تيتيان Titan Gray وأسود فانتوم Phantom Black وبرتقالي Lava Orange وأحمر Red Mulberry وأزرق جالكسيGalaxy Blue وأخضر Deep Forest.

وتشمل خيارات الألوان الداخلية مزيج درجتين من الأسود أو مزيج الرمادي والبني، أو مزيج البيج مع ثلاثة أنواع من الزخارف - Tricot GL وWoven GL2 وLeather OPT. ويتوفر أيضًا الجزء الداخلي باللون الأسود / البرتقالي من القماش المنسوج أو الجلد.