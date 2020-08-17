مجلس الوزراء: الغاء مشاركة فلسطين في معرض "إكسبو" العالمي في دبي

وطن: قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، اليوم الإثنين، إلغاء مشاركة فلسطين في معرض "إكسبو" العالمي (Expo 2020 Dubai)، والمقرّر افتتاحه في دبي في الأول من اكتوبر 2021، رفضا للإعلان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات.

كما قرر المجلس البدء بصرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية لـ1400 تاجر وصاحب عمل في البلدة القديمة في القدس من ضمن دعم صمود أهل القدس وفق جدول زمني محدد.

وقرر المجلس عطلة رسمية يوم الخميس المقبل الموافق 20/8/2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وفيما يلي أبرز قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم:

*اعتماد برنامج 6/6 لفحص النظر المجاني لطلبة الصف الأول وتقديم العلاج اللازم عند الحاجة، بالتعاون مع نقابة الأطباء.

*إلغاء مشاركة فلسطين في معرض "إكسبو" العالمي (Expo 2020 Dubai)، والمقرّر افتتاحه في دبي في الأول من اكتوبر 2021، رفضا للإعلان الثلاثي الأمريكي، الإسرائيلي، الإماراتي، حول تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي ودولة الإمارات.

*عطلة رسمية يوم الخميس المقبل الموافق 20/8/2020 بمناسبة رأس السنة الهجرية.

*البدء بصرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية لـ1400 تاجر وصاحب عمل في البلدة القديمة في القدس من ضمن دعم صمود أهل القدس وفق جدول زمني محدد.

*المصادقة على توريد وتشغيل محطات الطاقة الشمسية لعدد من العيادات في غزة.

*المصادقة على مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع تزويد المياه لمحافظتي جنين ورام الله.

*توفير الاحتياجات الصحية لعيادة اللبن الشرقية.

*الموافقة على إصدار طابع تذكاري باسم "هارون هاشم رشيد" شيخ الشعراء.

*اعتماد خطة عمل بخصوص توصيات اللجنة الرئاسية الخاصة بإزالة الاعتداءات على أملاك الدولة في محافظة أريحا والأغوار.