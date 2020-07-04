إصابة ثانية لأحد وكلاء النيابة العامة العاملين في نيابة بيت لحم بفايروس كورونا

رام الله- وطن: أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، تسجيل اصابة ثانية لأحد وكلاء النيابة العامة العاملين في نيابة بيت لحم بفايروس كورونا.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، "على ضوء الاعلان السابق باصابة احد وكلاء النيابة العامة بفايروس كورونا ، وبعد قيام الطب الوقائي باجراء كافة الفحوصات اللازمة تبين اليوم السبت وجود اصابة ثانية لاحد وكلاء النيابة العامة، والتزاما بالمسؤولية والشفافية، نود التوضيح أمام الجمهور الكريم أن وكيل النيابة يعمل لدى نيابة بيت لحم وهو من سكان بلدة ابوديس شرق مدينة القدس، وكان على راس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020".

وأشارت النيابة وبالتعاون مع وزارة الصحة مازالت تجري الفحوصات اللازمة لكافة اعضاء وموظفي النيابة وجمهور المراجعين، وانسجاما مع القرار السابق تبقى نيابة بيت لحم مغلقة لحين صدور توصية من وزارة الصحة وسيتم اعلام الجمهور بأية تفاصيل جديدة لاحقا.