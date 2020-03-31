الاحتلال يعتقل شابًا ويعتدي على مواطنين في العيسوية

رام الله- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، يوم الثلاثاء، على عدد من المواطنين خلال أدائهم صلاة الظهر في بلدة العيسوية شمال شرق القدس.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت العيسوية، واعتدت بالضرب على مجموعة من المواطنين أثناء أدائهم صلاة الظهر في ساحة مسجد الأربعين وسط البلدة، واعتقلت أحد الشبان عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وأوضح الشهود أن قوات الاحتلال تمركزت عند أحد المحلات التجارية بالبلدة، وتعمدت توقيف الشبان، وحررت مخالفات مالية لشابين دون أي سبب.

بدورها، قالت لجنة المتابعة في العيسوية إن قوات الاحتلال لا تراعي الإجراءات والقرارات المتخذة للوقاية من "كورونا"، ولا تضع الكمامات ولا ترتدي القفازات خلال الاعتقال والتفتيش وتحرير الهويات وضرب الشبان، وكذلك خلال عملية الاعتقال تكون على ملاصقة للمعتقل دون ترك المسافة اللازمة.

وأكدت اللجنة أن توقيف الفتية ومهاجمة المواطنين وإغلاق محاور الطرقات يؤدي إلى تجمع الأهالي للاطمئنان على أولادهم.