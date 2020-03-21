بسبب منشور على "فيسبوك"!.. أنباء عن اعتقال أجهزة حماس الأمنية رسام الكاريكاتير إسماعيل البزم

وطن: أفادت وسائل إعلام محلية، أنّ أمن غزة اعتقل رسام الكاريكاتير إسماعيل البزم، على خلفية مطالبته بالإفراج عن الكاتب المعتقل عبد الله أبو شرخ.

وأفيد أن أمن حماس اعتقل الفنان البزم مساء يوم الجمعة، وتم وضعه في مركز شرطة جباليا.

وكان البزم كتب عبر صفحته على فيسبوك منشوراً تضامنياً مع الكاتب أبو شرخ المعتقل لدى أمن حماس:

يذكر، أنّ الكاتب عبد الله أبو شرخ، اعتقل على خلفية نشره اتهام حماس بالوقوف وراء جريمة النصيرات التي أودت بحياة 22 مواطناً حتى الآن.

وحاولت وطن، أكثر من مرّة، التواصل مع الناطق باسم داخلية غزة، إياد البرزم، لتأكيد خبر الاعتقال وأسبابه، إلّا أنه لا يرد على هاتفه.