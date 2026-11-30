وطن للأنباء: سقوط مفهوم نتنياهو الأمني وخريطته للمنطقة

بقلم اللواء:

في الثامن عشر من أكتوبر/تشرين الأول 2026، قدّم بنيامين نتنياهو تصوّره المحدّث للأمن القومي الإسرائيلي، مصحوبًا بخريطة للتحالفات الإقليمية. وبين الوثيقة والخريطة تتضح محاولته لصياغة موقع إسرائيل في المنطقة بعد السابع من أكتوبر، بوصفها دولة تعتمد على التفوق العسكري والتكنولوجي، وتبادر إلى منع التهديدات، وتسعى إلى تحويل قوتها إلى نفوذ إقليمي.

غير أن الأسئلة الأهم التي تبرز هنا هي: هل يستطيع هذا التصور إنتاج أمن مستدام تفتقر إليه الدولة ولا يشعر به مواطنوها، أم أنه يجعل إسرائيل أكثر اعتمادًا على الحروب لحماية نتائج حروبها السابقة، تأسيسًا على فرضية أن النصر العسكري هو حليف إسرائيل دائمًا في حروبها؟ ثم هل الحروب هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأمن للدولة ومواطنيها؟

تمنح الوثيقة أولوية للمنع والهجوم، مع الحفاظ على الردع والإنذار والدفاع، وتعزيز التحالفات والاستقلال التسليحي. وتضيف إلى ذلك معركة الوعي، والنصر، والتماسك الوطني. وهي بذلك تجمع بين أدوات القوة العسكرية والسياسية والاجتماعية، لكنها تترك العلاقة بين استخدام هذه الأدوات والغاية السياسية النهائية غير واضحة.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه المبادئ لا تمثل قطيعة كاملة مع تصور نتنياهو السابق. ففي عرضه لمفهوم الأمن القومي 2030 أمام المشاركين في كلية الأمن القومي في يوليو/تموز 2019، تحدث عن القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعن الضربات المبكرة ومنع تسلّح الخصم. وعليه، فإن الجديد يتمثل في تعزيز أولوية الهجوم، أكثر مما يتمثل في استحداث أداة لم تكن معروفة سابقًا.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كان منع تعاظم قوة الخصم حاضرًا في التفكير الأمني السابق، فلماذا لم يحُل دون وقوع إخفاق السابع من أكتوبر عام 2023؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال تقود الجدل الأمني والسياسي في إسرائيل اليوم، ويبدو أن الإجابة عنه تتطلب فحص تقديرات القيادة وافتراضاتها وترتيبها للتهديدات، أي فحص أهليتها للقيادة، وفقًا لمعادلة الأمن القومي التي طوّرها إيغال آلون، والتي استندت إلى تعريفه للأمن القومي الإسرائيلي بأنه: «محصلة الاتصالات المتبادلة لدولة مع بيئتها القريبة والبعيدة، التي تعكس قوتها واستعدادها ووسيلتها وقدرتها التنفيذية على الدفاع عن مصالحها الحيوية وتحقيق غاياتها وأهدافها القومية».

فلا يكفي إعلان مبدأ جديد، أو إعادة تأكيد مبدأ قديم، من دون مراجعة آليات اتخاذ القرار التي سمحت بتراكم الخطر وسوء تقديره.

أما الخريطة، فينبغي أولًا تحديد طبيعتها؛ فهي ليست جزءًا من الوثيقة المكتوبة، وقد أعدّها الباحثان مارك ساكسر وماركوس شنايدر، ونشرتها مؤسسة فريدريش إيبرت في مايو/أيار 2026. واستخدام نتنياهو لها يمنحها دلالة سياسية، لكنه لا يحوّل تصنيفاتها البحثية إلى معاهدات وتحالفات عسكرية قائمة.

تُظهر الخريطة ثلاثة محاور رئيسية: إسرائيل والإمارات باللون الأزرق، والسعودية وتركيا ومصر وباكستان باللون الأخضر، وإيران وحلفاءها باللون الأرجواني. وتستخدم درجات لونية فاتحة للأطراف المصنّفة صديقة لكل محور، وإطارات إضافية لتمييز طبيعة العلاقات بالولايات المتحدة. لذلك، لا يصح اعتبار كل لون ظاهر فيها حلفًا مستقلًا، أو اعتبار الدول المتجاورة في التصنيف متطابقة المصالح.

وتتمثل أهم دلالاتها، في تقديري، في أنها تُظهر كتلة إقليمية مستقلة عن إسرائيل وإيران معًا. فتراجع النفوذ الإيراني، إن تحقق، لا يعني قبول القوى الأخرى بانفراد إسرائيل بتحديد قواعد الأمن الإقليمي. وقد تتعاون دول مع إسرائيل في مواجهة خطر معين، بينما تختلف معها بشأن فلسطين أو سوريا أو أمن البحر الأحمر.

لكن إدراج مصر والسعودية ضمن كتلة أخرى لا يكفي للاستنتاج بأن نتنياهو أعلن عداءه لهما؛ فالتنافس والموازنة واختلاف المصالح مفاهيم أوسع من الحرب. وتكمن الخطورة في احتمال قراءة تنامي استقلال هذه القوى باعتباره تهديدًا يستدعي الاحتواء أو الإضعاف، بدلًا من التعامل معه باعتباره واقعًا يقتضي التفاوض والتوصل إلى تسويات متبادلة.

كذلك، فإن وصف الاصطفافات الإقليمية بأنها سنية أو شيعية يختزل مصالح معقدة في هويات مذهبية. فالإمارات ومصر والسعودية، رغم اشتراكها في الانتماء المذهبي العام، تظهر في تصنيفات مختلفة. وهذا يكشف أن المصالح وتصورات النفوذ والأمن تفسر هذه الاصطفافات أكثر مما يفسرها الانتماء المذهبي وحده.

فلسطينيًا، تُظهر الخريطة السلطة الفلسطينية ضمن الدائرة الصديقة للمحور الأخضر، وحماس ضمن المحور الإيراني. وتنطوي هذه الصورة على خطر سياسي يتمثل في تقديم الفلسطينيين بوصفهم طرفين موزّعين على شبكات إقليمية، في حين تتراجع أهمية وحدة الشعب والأرض وحق تقرير المصير. كما قد تجعل الانقسام الفلسطيني يبدو واقعًا دائمًا تجري إدارته عبر الوسطاء، بدلًا من اعتباره أزمة وطنية يجب تجاوزها.

وتزداد هذه الخطورة مع إدراج الاستيطان ضمن بند روح الشعب، والمناطق العازلة ضمن أدوات الدفاع. فحين تصبح السيطرة على الأرض عنصرًا في الأمن والهوية معًا، تتعقد فرص التسوية، ويتسع احتمال تحويل إجراءات توصف بالمؤقتة إلى وقائع طويلة الأمد.

أما تعريف النصر بإضعاف قوة الخصم وثقته بقدرته على التهديد، فيترك معيار انتهاء الحرب غامضًا. إذ يمكن تقدير حجم الأسلحة المدمّرة، لكن قياس إرادة الخصم أكثر صعوبة، وقد تستمر المواجهة بوسائل جديدة بعد تراجع قدراته. لذلك، يحتاج أي مفهوم أمني إلى تحديد الشروط السياسية التي تجعل وقف القتال قابلًا للاستمرار.

وتتمثل المشكلة المركزية في هذا التصور في أنه يوضح كيف تسعى إسرائيل إلى امتلاك حرية أوسع لاستخدام القوة، بينما يترك سؤال تقليل الحاجة إلى استخدامها بلا إجابة كافية. أما فلسطينيًا، فإن مواجهة هذا التصور تقتضي استعادة وحدة القرار والتمثيل، وبناء استراتيجية تربط حماية الناس والأرض بهدف سياسي واضح. فالموقع الفلسطيني في مستقبل المنطقة يجب أن يحدده مشروع وطني مستقل، قادر على توظيف العلاقات الإقليمية لخدمة الحقوق الوطنية، وحماية القضية الفلسطينية من التحول إلى ملف تابع لصراعات المحاور.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة أدّت وظيفة انتخابية بحكم توقيتها، لكن اختزالها في الدعاية الانتخابية يحجب اتجاهها الاستراتيجي. وفي المقابل، فإن أخذها على محمل الجد لا يعني التسليم بقدرتها على تحقيق أهدافها؛ فزيادة الإنفاق العسكري، وتقليل الاعتماد على الخارج، والحفاظ على التحالفات والتماسك الداخلي، كلها أهداف تحتاج إلى موارد وتسويات وآليات للتنفيذ والمساءلة، والأهم في هذا الشأن انها لم تحقق الغاية الانتخابية التي أرادها نتنياهو.

حيث جاءت نتائج الانتخابات على عكس توقعات نتنياهو، الأمر الذي يعني أن مفهومه للأمن القومي الإسرائيلي قد سقط، أو يكاد يسقط، كما سقطت رؤيته لحسم الصراع مع الفلسطينيين عبر الإبادة والتطهير العرقي والمحو في الضفة الغربية، لا سيما أن آيزنكوت يختلف مع هذه الرؤية ويعارضها، ويرى فيها تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي. غير أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأخير سيقبل بقيام دولة فلسطينية مستقلة وفقًا لما يريده الفلسطينيون.

لكن الحقيقة التي يكشف عنها اختلاف الرجلين، سواء بشأن عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي التي فشلت وسقطت ركائزها في السابع من أكتوبر، أم بشأن سبل معالجة الصراع مع الفلسطينيين، بوصفه أحد الاختبارات الرئيسية لهذه العقيدة، هي أن إسرائيل تواجه مأزقًا استراتيجيًا يزداد عمقًا، وبات من الواضح أنه عصيّ على الحل.

وهذا ما يفرض على الفلسطينيين عدم تجاهل هذه الحقيقة عند صياغة استراتيجيتهم الوطنية الجامعة، لا سيما أنهم، رغم ضعفهم من حيث مقومات القوة العسكرية، يُعدّون، وفقًا لمنظور الأمن القومي الإسرائيلي، مصدرًا لمجمل التهديدات التي تواجه هذا الأمن.



"اللواء أحمد عيسى باحث متخصص في الأمن القومي الفلسطيني والإسرائيلي"