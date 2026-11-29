وطن للأنباء: أعلنت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وافق على دخول أول دفعة تجريبية من «قوة الاستقرار الدولية» إلى قطاع غزة.

وادعت وزارة خارجية الاحتلال أن الهدف من دخول القوة هو «نزع سلاح حركة حماس».

الاحتلال يربط إعادة إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة

وأضافت الوزارة أن «إسرائيل» ستواصل العمل مع الولايات المتحدة و«مجلس السلام» التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن جميع المسائل المتعلقة بقطاع غزة.

وأكدت أنه «لن تبدأ أي عملية لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بأكمله من السلاح».

استمرار العدوان ومطالب بإلزام الاحتلال باتفاق وقف إطلاق النار

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته على قطاع غزة، ممعناً في ارتكاب المجازر بحق المدنيين، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي المقابل، تطالب القوى والفصائل الفلسطينية ما يسمى «مجلس السلام» والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، بإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.