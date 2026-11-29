وطن للأنباء: فشلت المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بين المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت ورئيس الوزراء المنتهية ولايته والمكلف بتسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بعد أن أقرا بوجود "خلافات جوهرية" في أعقاب مباحثات لتشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب الطرفان على رئاستها.

وأشارت الصحافة الإسرائيلية إلى فشل الاجتماع بينهما، الذي استمر نحو ساعتين، في تجاوز خلافات جوهرية متعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين أفادت تقارير إعلامية بتوجه آيزنكوت نحو تشكيل حكومة أقلية مع شركائه في "معسكر التغيير".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في كتلة آيزنكوت بالكنيست أن لقاء الأحد لم يسفر عن أي نتيجة، مما عزز توجه آيزنكوت نحو خيار حكومة الأقلية. وأكدت المصادر تمسك آيزنكوت بالتزاماته تجاه أحزاب "معسكر التغيير".

وقال حزب نتنياهو "الليكود" وحزب آيزنكوت "يشار" في بيان مشترك بعد انتهاء اجتماعهما إنه بدأ بإحاطة أمنية قبل أن ينتقل "الطرفان إلى بحث مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأضاف البيان "اتسمت المباحثات بالجدية والعملية، وسعى الجانبان إلى ردم الهوة وتقريب وجهات النظر بشأن الخلافات الجوهرية القائمة".

فجوات واسعة

وفي السياق نفسه، ذكرت القناتان الـ12 والـ14 وصحيفة "معاريف" أن اللقاء انتهى بعد نحو ساعتين دون تحقيق تقدم، مع بقاء فجوات واسعة بين الطرفين، في حين قرر آيزنكوت عدم مواصلة المحادثات مع حزب الليكود.

ويأتي موقف آيزنكوت بعدما اتهم مرارا نتنياهو وحزب الليكود، خلال الأيام الأخيرة، بالمماطلة في مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي، سعيا إلى الدفع نحو إجراء انتخابات جديدة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مقربين من آيزنكوت أن فريق حزب "يشار" الذي يرأسه لن يلتقي فريق الليكود مجددا، بسبب اتساع الفجوات بين الطرفين. وتزامن ذلك مع إلغاء اجتماع لطواقم التفاوض كان مقررا في مدينة هرتسليا، بحسب القناة الـ14.

وبحسب ما نقلته "معاريف"، أوضح آيزنكوت لنتنياهو خلال اللقاء أنه ملتزم باتفاقياته المسبقة مع "معسكر التغيير"، داعيا الليكود إلى الانضمام إلى حكومة تستند إلى الخطوط العريضة التي وضعتها أحزاب معسكره، بدلا من التفاوض على اتفاق ثنائي لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

"مفاوضات وهمية"

وفي المقابل، نقلت القناة الـ13 عن مقربين من نتنياهو اتهامهم آيزنكوت بالتمسك بمواقف متشددة وإلغاء اجتماعات التفاوض بدلا من السعي إلى تشكيل حكومة وحدة، والانشغال بتشكيل حكومة تستند إلى دعم جهات وصفوها بـ"داعمي الإرهاب".

كما نقلت مراسلة "معاريف" عن مصادر في الليكود قولها إن آيزنكوت نسف المحادثات قبل أن تبدأ، معتبرين أن "المفاوضات كلها كانت وهمية"، وأن "كل شيء كان محسوما والحقائب الوزارية موزعة سلفا".

ومساء السبت، أعلن نتنياهو لأول مرة استعداده لتشكيل حكومة وحدة يتولى فيها منصب رئيس الوزراء البديل، ويكون الثاني في التناوب على رئاستها. وعزا موقفه إلى ما وصفه بـ"خطورة التهديد الوجودي واحتمال تشكيل حكومة لا تملك القدرة على مواجهة هذا التهديد".

لكن معسكر آيزنكوت اتهم مرارا نتنياهو بالسعي إلى استئناف الحرب على إيران، بهدف إدخال إسرائيل في حالة طوارئ وفرض تشكيل حكومة وحدة تضمن استمراره في السلطة.



تأثير بينيت

من جانب آخر، أشارت "معاريف" إلى أن استكمال مشاورات تشكيل الحكومة يرتبط حاليا بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، شريك آيزنكوت، موضحة أن التوصل إلى تفاهمات معه قد يمهد الطريق أمام آيزنكوت لإبلاغ الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بنجاحه في تشكيل الحكومة.

وقالت مراسلة "معاريف" إن الاتصالات لتشكيل حكومة التغيير ستتبلور بمجرد اتضاح موقف بينيت ونواياه. ورحب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، مساء السبت باقتراح نتنياهو، معلنا أن الحكومة المقبلة ينبغي أن تستند إلى "أحزاب تمثل الجمهور الصهيوني".

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن حقيبة المالية المطروحة على نفتالي بينيت لا تحظى بقبوله، وسط سعيه للحصول على منصب سياسي أكثر تأثيرا في حكومة الوحدة المرتقبة، بما يتناسب مع دوره في المعادلة السياسية الجديدة.

كما تداولت قنوات تلفزيونية إسرائيلية تشكيلة حكومية محتملة برئاسة آيزنكوت، تضم أفيغدور ليبرمان وزيرا للدفاع، ويائير لبيد وزيرا للخارجية، ويائير غولان وزيرا للأمن القومي، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية الأخرى، مع التأكيد أن هذه الأسماء تندرج في إطار تسريبات وتصورات إعلامية، وليست تشكيلة حكومية معلنة أو متفقا عليها رسميا.

تحرك برلماني

في سياق متصل، طلب حزب "يشار"، الأحد، ضمان استمرار الحضور الكامل لنواب "معسكر التغيير" والقائمتين الفلسطينيتين في الكنيست حتى 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أي بعد يوم من انتهاء مهلته لتشكيل الحكومة.

وقالت القناة الـ12 إن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "يشار"، روعي فولكمان، وجه رسالة إلى رؤساء الكتل البرلمانية ومديريها في أحزاب "معا" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، والقائمتين الفلسطينيتين "الموحدة" و"المشتركة".

ولم يوضح فولكمان طبيعة الاستعداد الذي طلبه من نواب معسكر التغيير والقائمتين الفلسطينيتين، أو ما إذا كان مرتبطا بإمكانية تنصيب حكومة جديدة خلال تلك الفترة.

ورأت القناة الـ14 أن الإدراج الصريح للقائمتين الفلسطينيتين ضمن الجهات الموجه إليها الطلب يوضح التنسيق البرلماني الذي يجريه "يشار" معهما، في وقت يحاول فيه آيزنكوت استكمال تشكيل الحكومة. وتمتلك القائمتان الفلسطينيتان 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

وكان آيزنكوت قد أحرز تقدما في المفاوضات مع الأحزاب العربية التي فازت بعدد قياسي من المقاعد في الكنيست خلال الانتخابات الأخيرة، ومع التشكيلات اليمينية المتطرفة التي يمكن أن تنضم إلى الائتلاف الحكومي.

ومن المفترض أن تنتهي المهلة الأولية الممنوحة لآيزنكوت لتشكيل الحكومة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويحق له أن يطلب من الرئيس الإسرائيلي تمديدها مرة واحدة لمدة تصل إلى 14 يوما. وفي حال فشله، يُكلف عضو كنيست آخر بتشكيل حكومة خلال 28 يوما.

ومنذ أواخر عام 2022، يرأس نتنياهو حكومة من أقصى اليمين، توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، التي أقيمت عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة. ويتفق نتنياهو وآيزنكوت على رفض قيام دولة فلسطينية، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على قيامها في إطار حل الدولتين.

المصدر: الجزيرة + وكالات