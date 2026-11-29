وطن للأنباء: اقتحم 218 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، اليوم الاثنين، عبر باب المغاربة، خلال فترتي الاقتحامات الصباحية والمسائية، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دخل 476 آخرون إلى المسجد تحت مسمى "السياحة".

واقتحم المسجد صباح اليوم، ما يسمى رئيس حركة "زيهوت" موشيه فيغلين، وأطلق تصريحات تحريضية دعا فيها إلى فرض السيطرة عليه، قائلا: "من يسيطر على جبل الهيكل يسيطر على البلاد".

وتأتي هذه التصريحات في سياق الدعوات الإسرائيلية المتواصلة لفرض السيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والمساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.